Im Re-Stream: Landesligist FC Lübbecke zieht ins Kreispokalfinale ein

Die Halbfinalspiele stehen bereits auf dem Programm. A-Ligist TuSpo Rahden empfängt den klaren Favoriten FC Lübbecke, der im Sommer in die Landesliga aufgestiegen ist.

Die Partie wird von "petkus TV" live mit Kommentar übertragen. Hier könnt ihr euch den Livestream anschauen.

Der Sieger trifft im Finale voraussichtlich auf Westfalenligist FC Preußen Espelkamp, der nächste Woche zum B-Ligisten OTSV Preußisch Oldendorf reist.