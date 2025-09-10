 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Christian Bunge

Im Re-Stream: Landesligist FC Lübbecke zieht ins Kreispokalfinale ein

Wie quasi jedes Jahr zieht der Fußball-Kreis Lübbecke seinen Kreispokal-Wettbewerb ruckzuck durch.

Verlinkte Inhalte

Kreispokal Lübbecke
TuSpo Rahden
FC Lübbecke

Die Halbfinalspiele stehen bereits auf dem Programm. A-Ligist TuSpo Rahden empfängt den klaren Favoriten FC Lübbecke, der im Sommer in die Landesliga aufgestiegen ist.

Die Partie wird von "petkus TV" live mit Kommentar übertragen. Hier könnt ihr euch den Livestream anschauen.

Der Sieger trifft im Finale voraussichtlich auf Westfalenligist FC Preußen Espelkamp, der nächste Woche zum B-Ligisten OTSV Preußisch Oldendorf reist.

Heute, 19:30 Uhr
TuSpo Rahden
TuSpo RahdenTuSpo Rahden
FC Lübbecke
FC LübbeckeFC Lübbecke
0
3
Abpfiff

Aufrufe: 010.9.2025, 19:17 Uhr
redAutor