– Foto: Niklas Gessat

Im Re-Stream: Espelkamp macht es im Kreispokal-Halbfinale zweistellig

Wie quasi jedes Jahr zieht der Fußball-Kreis Lübbecke seinen Kreispokal-Wettbewerb ruckzuck durch.

Landesligist FC Lübbecke machte in der vergangenen Woche bei A-Ligist TuSpo Rahden seinen Finaleinzug perfekt. Westfalenligist FC Preußen Espelkamp möchte heute folgen und hat die absolute Pflichtaufgabe beim B-Ligist OTSV Preußisch Oldendorf vor der Brust.

Die Partie wird von "petkus TV" live mit Kommentar übertragen. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen oder auch den Livestream anschauen.

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr
TuSpo Rahden
TuSpo RahdenTuSpo Rahden
FC Lübbecke
FC LübbeckeFC Lübbecke
0
3
Abpfiff

