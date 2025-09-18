Im Re-Stream: Espelkamp macht es im Kreispokal-Halbfinale zweistellig

Landesligist FC Lübbecke machte in der vergangenen Woche bei A-Ligist TuSpo Rahden seinen Finaleinzug perfekt. Westfalenligist FC Preußen Espelkamp möchte heute folgen und hat die absolute Pflichtaufgabe beim B-Ligist OTSV Preußisch Oldendorf vor der Brust.

Die Partie wird von "petkus TV" live mit Kommentar übertragen. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen oder auch den Livestream anschauen.