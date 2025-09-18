Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Niklas Gessat
Im Re-Stream: Espelkamp macht es im Kreispokal-Halbfinale zweistellig
Wie quasi jedes Jahr zieht der Fußball-Kreis Lübbecke seinen Kreispokal-Wettbewerb ruckzuck durch.
Landesligist FC Lübbecke machte in der vergangenen Woche bei A-Ligist TuSpo Rahden seinen Finaleinzug perfekt. Westfalenligist FC Preußen Espelkamp möchte heute folgen und hat die absolute Pflichtaufgabe beim B-Ligist OTSV Preußisch Oldendorf vor der Brust.
Die Partie wird von "petkus TV" live mit Kommentar übertragen. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen oder auch den Livestream anschauen.