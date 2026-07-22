Im Re-Live: Pfeddersheim jubelt in Monsheim nach Elfer-Drama

Der TuS Monsheim und die TSG Pfeddersheim lieferten sich in der ersten Runde des Verbandspokals einen engen Fight. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Monsheim. Dieses Pokalspiel hielt, was es versprach. Bezirksligist TuS Monsheim verlangte Landesligist TSG Pfeddersheim in der ersten Verbandspokalrunde alles ab – am Ende jubelten die Pfeddersheimer durch einen 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:1) gestanden, nach 120 Minuten 2:2.

Erik Rißmann (20.) brachte die Monsheimer auf eigenem Grün in Führung, Nico Hofmann (44.) glich quasi mit dem Pausenpfiff aus. In der Verlängerung schnupperten die Hausherren nach dem Treffer von Leon Ziegler (93.) erneut an der Überraschung, doch Ali Aslan (110.) glich für Pfeddersheim aus. Im Elfmeterschießen hielt TSG-Keeper Enez Aslan den entscheidenden Elfmeter. Alle Highlights der Partie gibt es jetzt im Re-Live. Kommentiert von Henry Metz und Manuel Wöllner.

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