Im Re-Live: Gimbsheimer Pokalsensation bleibt gegen Schott aus

Gimbsheim. Im Achtelfinale des Südwest-Verbandspokals blieb die Sensation aus. Zunächst stieg der SV Gimbsheim mit breiter Brust ein und zeigte dem TSV Schott Mainz, dass man sich zu Hause nicht verstecken wollte. Den ersten Dämpfer versetzte Dennis De Sousa Ölsner dann aber der Landesliga-Mannschaft bereits in der 26. Minute, nachdem der TSV zum ersten Mal seine spielerische Überlegenheit auf den Platz brachte und mit einem schnellen Angriff das 1:0 erzielte. Die Offensive von Heimtrainer Steven Jones setzte immer wieder Akzente, konnte aber bis auf eine gefährliche Situation kurz vor Ende der ersten Halbzeit kaum Großchancen generieren. Auch in der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild: Gimbsheim versuchte viel und störte immer wieder, aber konnte sich nicht belohnen. Die schwindenden Kräfte der Heimmannschaft nutzte dann der TSV Schott, für den Jan Wiltinks nach einer Ecke 2:0 köpfte (50.). Die weiteren Tore zum 3:0 und 4:0 folgten in der 75. und 89. Minute durch Johannes Gansmann und Jacob Roden. Die Tore und alle anderen Highlights seht ihr im Re-Live bei der Allgemeinen Zeitung – kommentiert von Sportreporter Henry Metz und Experte Torben Schröder.