Im Re-Live: FV Biebrich jubelt nach starkem Schlussspurt

Wiesbaden. Was für eine überragende Saison - von beiden Mannschaften. Und zum Abschluss kam es am letzten Spieltag zum direkten Duell! Die SG Walluf erwartete am Sonntag den FV Biebrich 02 zum Knüller in der Verbandsliga. Am Ende sollten sich die Biebricher im Sechs-Punkte-Spiel durchsetzen und auf dem zweiten Platz landen, der zur Aufstiegsrelegation zur Hessenliga berechtigt. Ihr könnt euch die Partie beim Wiesbadener Kurier (€) im Re-live nochmal in voller Länge anschauen.