Im Probetraining empfohlen: FCM-Reserve begrüßt dritten Neuzugang Regionalliga Nordost +++ Der 1. FC Magdeburg stattet Gennaro Mewes mit einem Vertrag aus von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Magdeburg

Allerhand Probespieler durften sich in den ersten Wochen bei der U23 des 1. FC Magdeburg im Training zeigen. Nun haben die Blau-Weißen den ersten von ihnen unter Vertrag genommen: Mit Gennaro Mewes schließt sich ein junger Außenverteidiger der Regionalliga-Elf des Zweitligisten an.

Der 19-Jährige begann im brandenburgischen Birkenwerder mit dem Fußball und wechselt über eine Station beim FC Energie Cottbus im Sommer 2022 zum 1. FC Union Berlin. Für die U17 und U19 der Köpenicker lief Mewes seitdem in der Junioren-Bundesliga bzw. der neu eingeführten DFB-Nachwuchsliga auf. Nun wird der Außenverteidiger in Magdeburg seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen. Zum Spielerprofil: >> Gennaro Mewes