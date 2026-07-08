Im Probetraining empfohlen: FCM-Reserve begrüßt dritten Neuzugang

Allerhand Probespieler durften sich in den ersten Wochen bei der U23 des 1. FC Magdeburg im Training zeigen. Nun haben die Blau-Weißen den ersten von ihnen unter Vertrag genommen: Mit Gennaro Mewes schließt sich ein junger Außenverteidiger der Regionalliga-Elf des Zweitligisten an.
Der 19-Jährige begann im brandenburgischen Birkenwerder mit dem Fußball und wechselt über eine Station beim FC Energie Cottbus im Sommer 2022 zum 1. FC Union Berlin. Für die U17 und U19 der Köpenicker lief Mewes seitdem in der Junioren-Bundesliga bzw. der neu eingeführten DFB-Nachwuchsliga auf. Nun wird der Außenverteidiger in Magdeburg seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen. Zum Spielerprofil:
"Gennaro Mewes hat in den letzten Trainingstagen einen sehr positiven Eindruck bei uns allen hinterlassen", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel über den dritten Neuzugang für die Zweitvertretung nach Luc Elsner (1. Lokomotive Leipzig) und Batuhan Deliboyraz (1. FSV Mainz 05 - U19). Mewes passe "super zu uns und unserer Spielphilosophie, kann er doch sowohl in der Defensive als auch Offensive wichtige Impulse setzen", unterstreicht Jaekel: "Wir sind glücklich darüber, dass er unsere U23 fortan in der Regionalliga verstärken wird."