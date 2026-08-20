Im Pokal spielen sie für Mattis: Nichts ist mehr so, wie es war

Ein Fußballspiel, bei dem das Ergebnis zweitrangig wird

Doch an diesem Nachmittag verbindet beide Mannschaften ein gemeinsames Ziel.

Sonntag, 14 Uhr. Eigentlich stehen sich auf der Sportanlage an der Bosestraße 21 in Berlin-Tempelhof der Friedenauer TSC und der Köpenicker FC im Pokalspiel der ersten BFV-Pokalrunde als Gegner gegenüber.

Und eines, das zeigt, wie unwichtig Tabellen, Vereinsfarben und Rivalitäten manchmal werden können.

Ein Schicksal, das die Fußballgemeinschaft weit über seinen Heimatverein hinaus bewegt.

Der Zwölfjährige vom SV Mühlenbeck 47 ist selbst Fußballer. Anfang Juni erkrankte er lebensbedrohlich an einer Salmonellen-Sepsis. Er musste ins künstliche Koma versetzt und mit einer ECMO behandelt werden. Mattis überlebte – doch die Folgen der Erkrankung veränderten sein Leben fundamental. Ihm mussten beide Hände und beide Füße amputiert werden.

Sein großer Wunsch bleibt der Fußball

Denn Mattis hat seine Verbindung zu seinem Sport nicht verloren.

Vor seiner Erkrankung spielte er in der D-Jugend des SV Mühlenbeck. Zudem interessierte er sich für die Schiedsrichterei und wollte einen entsprechenden Lehrgang absolvieren. Auch nach allem, was passiert ist, soll Fußball Teil seines Lebens bleiben.

Dafür wird Mattis in Zukunft viel Unterstützung benötigen.

Prothesen, Hilfsmittel und Rehabilitation sollen ihm helfen, möglichst viel Selbstständigkeit zurückzugewinnen. Unter dem Motto #gemeinsamfürmattis hat sich deshalb eine große Hilfsaktion entwickelt. Vereine, Fußballer und Unterstützer sammeln Geld für Mattis und seine Familie.

Nun schließt sich auch der Berliner Fußball an.

Jeder Zuschauer hilft

Der Friedenauer TSC macht das Pokalspiel gegen den Köpenicker FC zum Benefizspiel. Nach Angaben der Veranstalter gehen alle Eintrittserlöse sowie weitere Spenden zugunsten von Mattis.

Das bedeutet: Wer am Sonntag durch das Stadiontor geht, schaut nicht einfach nur Fußball.

Er hilft.

Und genau deshalb sollte es an diesem Nachmittag möglichst voll werden.

Nicht 50 Zuschauer.

Nicht 100.

Sondern so viele Menschen, wie auf die Sportanlage passen.

Jugendmannschaften können gemeinsam kommen. Trainer mit ihren Teams. Eltern mit ihren Kindern. Fußballfans mit Freunden. Friedenauer, Köpenicker, Mühlenbecker – und alle, denen die Vereinsfarben an diesem Tag völlig egal sind.

Denn manchmal zeigt sich die Stärke des Fußballs nicht auf dem Rasen.

Sondern daneben.

Friedenauer TSC – Köpenicker FC

Sonntag, 23. August 2026 | 14 Uhr

Sportanlage Bosestraße 21 | 12103 Berlin-Tempelhof

Alle Eintrittserlöse und weitere Spenden gehen zugunsten von Mattis.

Also: Kommt zahlreich vorbei. Bringt jemanden mit. Und zeigt Mattis, wie groß seine Fußballfamilie ist.

#gemeinsamfürmattis

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