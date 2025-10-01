 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Der FV Bonn-Endenich ist heute Abend gegen TuRa Oberdrees gefordert.
Der FV Bonn-Endenich ist heute Abend gegen TuRa Oberdrees gefordert. – Foto: Boris Hempel

„Im Pokal ist was drin“ – Oberdrees glaubt an die Chance gegen FVE

Endenich trifft auf Oberdrees im Pokal-Duell – Bezirksliga-Duell BW Friesdorf gegen RW Merl

Der Kreispokal Bonn geht startet am Mittwochabend in die zweite Runde. Besonders im Fokus steht das Aufeinandertreffen zwischen dem FV Bonn-Endenich und TuRa Oberdrees: Der Landesligist geht als Favorit ins Spiel, während der Bezirksligist auf die Überraschung hofft. Für Oberdrees-Co-Trainer Jan Euenheim wird es zudem ein emotionales Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Parallel kämpfen auch BW Friesdorf gegen RW Merl und der SV Wachtberg gegen den SV Beuel um den Einzug in die nächste Runde.

Heute, 19:30 Uhr
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
19:30

Am Mittwochabend empfängt der Landesligist FV Bonn-Endenich den Bezirksligisten TuRa Oberdrees in der zweiten Runde des Kreispokals. Beide Mannschaften können auf stabile Saisonstarts verweisen: Endenich ist nach fünf Spielen in der Landesliga noch ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis) und belegt Rang fünf. TuRa Oberdrees steht in der Bezirksliga Staffel 2 mit neun Punkten aus fünf Spielen auf Platz vier. In der ersten Runde kamen die Gastgeber kampflos weiter, da der ISC AlHilal nicht antrat, während Oberdrees den D-Ligisten Rot-Weiß Queckenberg klar mit 11:0 bezwang.

Für Oberdrees’ spielenden Co-Trainer Jan Euenheim hat die Partie auch einen persönlichen Charakter: „Für mich ist es ein sehr besonderes Spiel. Ich habe drei Jahre beim FV Bonn-Endenich gespielt, bevor ich nach Oberdrees gekommen bin. Deswegen werde ich bestimmt den einen oder anderen wiedersehen, mit dem ich schon zusammengespielt habe oder auch aus dem Vorstand.“

Trotz der Außenseiterrolle will sein Team die Chance nutzen: „Wir wollen im besten Fall was mitnehmen bzw. eine Runde weiterkommen, das sollte im Pokal immer das Ziel sein. Nichtsdestotrotz liegt die Priorität bei uns in der Liga. Wir wollen so früh es geht, nichts mit dem Abstieg zu tun haben und den Klassenerhalt sichern. Ich glaube, neun Punkte nach dem schweren Auftaktprogramm sind eine sehr gute Ausbeute. Da hätte vor der Saison keiner mit gerechnet.“ Auch wenn die Partie gegen einen höherklassigen Gegner ansteht, will Oberdrees mutig auftreten: „Wenn wir so auftreten wie wir gegen Oberpleis in der zweiten Halbzeit getan haben, dann ist im Pokal was drin.“

Endenich-Trainer Heiko Dietz lobt den Gegner, bleibt aber klar in der Favoritenrolle: „Oberdrees ist in der Bezirksliga gut unterwegs, bringt Qualität mit und wird versuchen, uns das Leben zu machen. Sie spielen schon einige Zeit zusammen und haben ein starkes Kollektiv.“ Gleichzeitig kündigt er personelle Veränderungen an: „Wir werden auf der ein oder anderen Position rotieren, wer endgültig aufläuft, wird sich erst noch entscheiden. Gegen einen Bezirksligisten müssen sich aber auch die Spieler beweisen, die in der Liga bisher nicht so viel Spielzeit bekommen haben.“

Mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf ist der Coach zufrieden: „Von den Spielverläufen her hätten wir gerne zwei Punkte mehr auf dem Konto, aber wir sind nach wie vor ungeschlagen.“

Heute, 19:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
19:30

Im Kreispokal Bonn kommt es in der zweiten Runde zum Bezirksliga-Duell zwischen BW Friesdorf und RW Merl. Friesdorf hat in der Bezirksliga einen guten Start hingelegt und liegt nach fünf Partien auf Rang vier. Im Pokal setzte man sich in der ersten Runde mit 2:0 gegen Buschhoven durch. Merl wartet dagegen als Aufsteiger noch auf den ersten Bezirksliga-Punkt, gewann jedoch im Pokal klar gegen Rheidorf. Das jüngste Liga-Duell am 3. Spieltag der beiden endete mit einem knappen 3:2 für Friesdorf, das nach einem Zwei-Tore-Rückstand die Partie noch drehte – ein Fingerzeig, dass Merl nicht unterschätzt werden darf.

Heute, 19:30 Uhr
SV Wachtberg
SV WachtbergSV Wachtberg
SV Beuel 06
SV Beuel 06SV Beuel 06
19:30

Zum Duell zweier Bezirksliga-Absteiger kommt es am Mittwochabend beim SV Wachtberg. Die Mannschaft von Patric Engels empfängt den SV Beuel, der in der Kreisliga A noch ungeschlagen ist und derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert. Die Heimelf musste bereits zwei Niederlagen einstecken, steht mit neun Punkten aber nur knapp hinter der Theissen-Truppe. Die Bilanz spricht zusätzlich für den SVW: In den letzten zehn Pflichtspielen gegen den SV Beuel verließ man nie als Verlierer den Platz.

Die weiteren Spiele in der Übersicht

Heute, 19:30 Uhr
SC Villip 1924
SC Villip 1924SC Villip
1. JFC Brüser Berg
1. JFC Brüser BergBrüser Berg
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FV Salia Sechtem
FV Salia SechtemSechtem
Bonner SV Roleber
Bonner SV RoleberBSV Roleber
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
Oberkasseler FV
Oberkasseler FVOberkassel
TuS Roisdorf 1932
TuS Roisdorf 1932TuS Roisdorf
20:00

Heute, 19:30 Uhr
SSV Walberberg 1930
SSV Walberberg 1930Walberberg
SV Rot-Weiß Bonn-Röttgen
SV Rot-Weiß Bonn-RöttgenRW Röttgen
19:30

Heute, 19:30 Uhr
TuS Germania Hersel 1910
TuS Germania Hersel 1910Hersel
SC Fortuna Bonn
SC Fortuna BonnFortuna Bonn
19:30

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Godesberg
1. FC GodesbergFC Godesberg
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
VfL Alfter
VfL AlfterAlfter
Sportfreunde Ippendorf
Sportfreunde IppendorfIppendorf
19:30

Heute, 19:30 Uhr
VfL Meckenheim 1920
VfL Meckenheim 1920Meckenheim
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Wormersdorf 1946
SV Wormersdorf 1946Wormersdorf
SV Rot-Weiß Dünstekoven 1960
SV Rot-Weiß Dünstekoven 1960Dünstekoven
19:30

Heute, 20:00 Uhr
SC Altendorf-Ersdorf
SC Altendorf-ErsdorfSC Altendorf
SC Widdig 1922
SC Widdig 1922SC Widdig
20:00

Heute, 19:30 Uhr
TuS Odendorf 1919
TuS Odendorf 1919TuS Odendorf
Godesberger FV 06
Godesberger FV 06Godesberg
19:30live

