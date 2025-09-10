Im Pokal herrscht für den Bahlinger SC beim FC Auggen Stolpergefahr

Vor einem erneuten Pokalduell stehen am Mittwoch der FC Auggen (links Steffen Reinecker) und der Cupverteidiger Bahlinger SC (Ibrahima Diakité). – Foto: Achim Keller

Das Achtelfinale im südbadischen Fußballpokal kommt für den Regionalligisten Bahlinger SC in einem ungünstigen Moment. Kann der FC Auggen am Mittwoch, 17 Uhr, die Gelegenheit im Lettenpark nutzen?

Das Selbstvertrauen hat bei den Bahlingern nach einigen Rückschlägen in der Liga gelitten. "Wir killen uns selbst mit Aussetzern, vor allem bei Standards", sagt Trainer Stefan Reisinger. Für den Pokalverteidiger spricht vor dem erneuten Duell mit dem Verbandsligisten FC Auggen freilich der Zwei-Klassen-Unterschied. Reisinger weiß um die Wichtigkeit der Partie und gibt eine klare Marschroute vor: "Voller Fokus auf den Pokal, wir wollen hier überwintern." Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Favorisiert ist der aktuelle Verbandsliga-Tabellenführer FC Teningen im Pokal-Achtelfinale zur gleichen Anstoßzeit daheim gegen den Landesligisten FV Germania Würmersheim. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Weil auf dem Kunstrasen in Wildtal unter Flutlicht gespielt werden kann, beginnt die Partie zwischen der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal und dem Türkischen SV Singen erst um 19 Uhr. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

