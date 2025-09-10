Im Pokal herrscht für den Bahlinger SC beim FC Auggen Stolpergefahr

Das Achtelfinale im südbadischen Fußballpokal kommt für den Regionalligisten Bahlinger SC in einem ungünstigen Moment. Kann der FC Auggen am Mittwoch, 17 Uhr, die Gelegenheit im Lettenpark nutzen?
Das Selbstvertrauen hat bei den Bahlingern nach einigen Rückschlägen in der Liga gelitten. "Wir killen uns selbst mit Aussetzern, vor allem bei Standards", sagt Trainer Stefan Reisinger. Für den Pokalverteidiger spricht vor dem erneuten Duell mit dem Verbandsligisten FC Auggen freilich der Zwei-Klassen-Unterschied. Reisinger weiß um die Wichtigkeit der Partie und gibt eine klare Marschroute vor: "Voller Fokus auf den Pokal, wir wollen hier überwintern." Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
Favorisiert ist der aktuelle Verbandsliga-Tabellenführer FC Teningen im Pokal-Achtelfinale zur gleichen Anstoßzeit daheim gegen den Landesligisten FV Germania Würmersheim. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
Weil auf dem Kunstrasen in Wildtal unter Flutlicht gespielt werden kann, beginnt die Partie zwischen der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal und dem Türkischen SV Singen erst um 19 Uhr. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
Der SC Lahr und der SV Linx standen sich in der vergangenen Saison im südbadischen Verbandspokal ebenfalls gegenüber. In der zweiten Runde gewannen die Linxer ein spannendes Spiel mit 3:2 (2:2) und warfen so den Ortenauer Rivalen aus dem Rennen, der einige Monate zuvor im gleichen Wettbewerb das Endspiel bestritten hatte. Zwei Tore des Linxer Defensivspielers Felix Armbruster sowie der Siegtreffer von Tim Keck besiegelten das Schicksal der Lahrer, für die Adriano Spoth zwei Mal erfolgreich war. Der schnelle Angreifer hat den SCL inzwischen verlassen, die angestrebte Revanche ist nun Sache seiner an der Dammenmühle verbliebenen Ex-Mannschaftskollegen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.