 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Vor einem erneuten Pokalduell stehen am Mittwoch der FC Auggen (links Steffen Reinecker) und der Cupverteidiger Bahlinger SC (Ibrahima Diakité).
Vor einem erneuten Pokalduell stehen am Mittwoch der FC Auggen (links Steffen Reinecker) und der Cupverteidiger Bahlinger SC (Ibrahima Diakité). – Foto: Achim Keller

Im Pokal herrscht für den Bahlinger SC beim FC Auggen Stolpergefahr

Spannendes Pokal-Achtelfinale zwischen dem SV Linx und dem SC Lahr erwartet

Verlinkte Inhalte

Rothaus-Pokal
Bahlinger SC
Gufi/Wildtal
SV Linx
Teningen

Das Achtelfinale im südbadischen Fußballpokal kommt für den Regionalligisten Bahlinger SC in einem ungünstigen Moment. Kann der FC Auggen am Mittwoch, 17 Uhr, die Gelegenheit im Lettenpark nutzen?

Heute, 17:00 Uhr
FC Auggen
FC AuggenAuggen
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
17:00live

Das Selbstvertrauen hat bei den Bahlingern nach einigen Rückschlägen in der Liga gelitten. "Wir killen uns selbst mit Aussetzern, vor allem bei Standards", sagt Trainer Stefan Reisinger. Für den Pokalverteidiger spricht vor dem erneuten Duell mit dem Verbandsligisten FC Auggen freilich der Zwei-Klassen-Unterschied. Reisinger weiß um die Wichtigkeit der Partie und gibt eine klare Marschroute vor: "Voller Fokus auf den Pokal, wir wollen hier überwintern." Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Heute, 17:00 Uhr
FC Teningen
FC TeningenTeningen
FV Germania Würmersheim
FV Germania WürmersheimWürmersheim
17:00live

Favorisiert ist der aktuelle Verbandsliga-Tabellenführer FC Teningen im Pokal-Achtelfinale zur gleichen Anstoßzeit daheim gegen den Landesligisten FV Germania Würmersheim. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Gundelfingen/Wildtal
SpVgg Gundelfingen/WildtalGufi/Wildtal
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
19:00

Weil auf dem Kunstrasen in Wildtal unter Flutlicht gespielt werden kann, beginnt die Partie zwischen der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal und dem Türkischen SV Singen erst um 19 Uhr. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Heute, 17:00 Uhr
SV Linx
SV LinxSV Linx
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
17:00


Der SC Lahr und der SV Linx standen sich in der vergangenen Saison im südbadischen Verbandspokal ebenfalls gegenüber. In der zweiten Runde gewannen die Linxer ein spannendes Spiel mit 3:2 (2:2) und warfen so den Ortenauer Rivalen aus dem Rennen, der einige Monate zuvor im gleichen Wettbewerb das Endspiel bestritten hatte. Zwei Tore des Linxer Defensivspielers Felix Armbruster sowie der Siegtreffer von Tim Keck besiegelten das Schicksal der Lahrer, für die Adriano Spoth zwei Mal erfolgreich war. Der schnelle Angreifer hat den SCL inzwischen verlassen, die angestrebte Revanche ist nun Sache seiner an der Dammenmühle verbliebenen Ex-Mannschaftskollegen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 010.9.2025, 09:00 Uhr
Matthias Kaufhold und Toni Nachbar (BZ)Autor