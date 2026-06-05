Im Ostwürttemberg-Keller kracht es: 3 Teams und nur einer bleibt drin

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Morgen, 15:30 Uhr TSV Hüttlingen Hüttlingen SG Bettringen Bettringen 15:30 live PUSH

Spieltext TSV Hüttlingen - SG Bettringen

Der TSV Hüttlingen geht als Tabellenachter mit 40 Punkten in das Heimspiel gegen die SG Bettringen, die als Zweiter mit 63 Punkten weiter Druck auf Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II machen muss. Hüttlingen gewann zuletzt gegen den TSV Böbingen mit 1:0 und gegen die Sportfreunde Lorch mit 3:0, musste am vergangenen Spieltag aber ein 1:3 beim 1. FC Germania Bargau hinnehmen. Die SG Bettringen blieb zuletzt mit einem 1:0 bei den Sportfreunden Lorch, einem 1:0 gegen die DJK Schwabsberg-Buch und einem 2:2 gegen den 1. FC Germania Bargau stabil im Aufstiegsrennen. Im Hinspiel gewann die SG Bettringen deutlich mit 6:0 gegen den TSV Hüttlingen.

Die TSG Schnaitheim steht als Tabellenvierzehnter mit 27 Punkten unter spürbarem Druck, während der 1. FC Germania Bargau als Fünfter mit 48 Punkten noch einmal die obere Tabellenregion im Blick hat. Schnaitheim holte zuletzt zwei 1:1-Unentschieden gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und den TSV Böbingen, verlor danach aber mit 1:2 bei den Sportfreunden Lorch. Bargau blieb in den jüngsten Partien mit einem 2:2 gegen die Sportfreunde Lorch, einem 2:2 gegen die SG Bettringen und einem 3:1 gegen den TSV Hüttlingen ungeschlagen. Für Schnaitheim ist es ein Spiel, in dem jeder Punkt Gewicht hat; für Bargau geht es darum, eine ordentliche Saison mit Haltung und Ergebnisstärke fortzusetzen.

Die SGM Tannhausen/Stödtlen empfängt als Tabellenfünfzehnter mit 20 Punkten die Sportfreunde Lorch, die mit 19 Punkten direkt dahinter stehen. Beide Mannschaften bewegen sich tief im Tabellenkeller, weshalb dieses Duell trotz der schweren Ausgangslage sportlich noch einmal besondere Schärfe bekommt. Tannhausen/Stödtlen kam zuletzt zu einem 2:2 gegen die DJK Schwabsberg-Buch, verlor danach aber mit 0:3 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und mit 1:4 beim TSV Böbingen. Lorch beendete nach Niederlagen gegen die SG Bettringen und den TSV Hüttlingen seine Durststrecke mit einem 2:1 gegen die TSG Schnaitheim.

Morgen, 15:30 Uhr SSV Aalen SSV Aalen TSV Böbingen Böbingen 15:30 live PUSH

Der SSV Aalen steht als Tabellenzehnter mit 36 Punkten vor dem Heimspiel gegen den TSV Böbingen, der als Dreizehnter mit 28 Punkten weiter um jeden Zähler kämpfen muss. Aalen verlor zuletzt dreimal nacheinander, zunächst mit 1:2 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II, dann mit 3:4 gegen die DJK Schwabsberg-Buch und zuletzt mit 1:2 bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen. Böbingen zeigte nach dem 0:1 gegen den TSV Hüttlingen und dem 1:1 bei der TSG Schnaitheim mit dem 4:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen eine klare Reaktion. Für Aalen geht es darum, den Stimmungsabfall zu stoppen, während Böbingen mit einem weiteren Erfolg die Lage im unteren Tabellendrittel verbessern kann.

Der TV Neuler geht als Tabellenzwölfter mit 29 Punkten in das Spiel gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen, die als Neunter mit 37 Punkten zuletzt deutlich stabiler auftrat. Neuler holte aus den vergangenen drei Partien ein 3:3 gegen den FV 08 Unterkochen, ein knappes 2:3 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II und ein 0:0 gegen die DJK Schwabsberg-Buch. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen kam nach dem 1:1 gegen die TSG Schnaitheim zu zwei Siegen, einem 3:0 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und einem 2:1 gegen den SSV Aalen. Für Neuler ist die Partie tabellarisch heikel, weil der Abstand nach unten gering bleibt, während Heldenfingen/Heuchlingen mit breiter Brust anreisen dürfte.

Die TSG Nattheim empfängt als Sechster mit 47 Punkten die viertplatzierte DJK Schwabsberg-Buch, die 51 Punkte auf dem Konto hat. Nattheim gewann zuletzt mit 3:0 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, verlor danach aber mit 1:2 gegen den FV 08 Unterkochen und mit 1:3 bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II. Schwabsberg-Buch spielte 2:2 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen, gewann ein wildes 4:3 beim SSV Aalen und kam zuletzt gegen den TV Neuler nicht über ein 0:0 hinaus. In dieser Partie geht es vor allem um die Rangordnung im oberen Tabellendrittel, in dem beide Mannschaften noch einmal ein sportliches Ausrufezeichen setzen können.

Der FC Durlangen trifft als Tabellensiebter mit 41 Punkten auf die Sportfreunde Dorfmerkingen II, den Spitzenreiter mit 67 Punkten. Durlangen gewann zuletzt mit 2:1 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und zuvor mit 2:1 gegen die TSG Nattheim, musste am vergangenen Spieltag aber ein 1:2 beim FV 08 Unterkochen hinnehmen. Dorfmerkingen II reist mit drei Siegen nacheinander an: 2:1 gegen den SSV Aalen, 3:2 beim TV Neuler und 3:1 gegen die TSG Nattheim. Der Tabellenführer hat vier Punkte Vorsprung auf die SG Bettringen und kann in Durlangen den nächsten wichtigen Schritt im Aufstiegsrennen machen.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II steht als Tabellenelfter mit 36 Punkten vor einer anspruchsvollen Aufgabe gegen den FV 08 Unterkochen, der als Dritter mit 58 Punkten anreist. Hofherrnweiler-Unterrombach II verlor zuletzt mit 0:3 bei der TSG Nattheim und mit 1:2 gegen den FC Durlangen, davor gelang ein 4:2 gegen den TV Neuler. Unterkochen blieb zuletzt mit einem 3:3 gegen den TV Neuler, einem 2:1 gegen die TSG Nattheim und einem 2:1 gegen den FC Durlangen dreimal nacheinander ungeschlagen. Für Hofherrnweiler-Unterrombach II zählt jeder Punkt zur weiteren Absicherung, während Unterkochen seine starke Position im oberen Tabellendrittel bestätigen will.

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