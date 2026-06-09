Im Osten: zwei Trainerentscheidungen

Nelson Fragoso ist nicht weiter Trainer in Canach – Foto: FC Jeunesse Canach

FC Jeunesse Canach

Wie Jeunesse Canach bereits am vergangenen Freitag bekanntgab, haben der Absteiger aus der BGL Ligue und sein Trainerstab nach mehreren Gesprächen einvernehmlich entschieden, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Cheftrainer Nelson Fragoso und sein Gespann werden entsprechend nicht mehr in Canach im Amt bleiben. Über einen möglichen Nachfolger war bis Redaktionsschluss am Dienstag um 9:35 Uhr nichts bekannt.

FC Koeppchen

Der Nachbarclub aus Wormeldingen hatte sich letztens bekanntlich von Paulo Moura und Co. getrennt. Am Samstag wurde öffentlich, dass Martial Servais den Trainerposten beim Verein aus der Ehrenpromotion in Zukunft bekleiden wird. Michel Ribeiro Lima wird ihm als Co-Trainer zur Seite stehen.