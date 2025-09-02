Zu Spielbeginn war noch alles in Ordnung. Reiskirchen (dunkle Trikots) gewann 7:3 n.V. in Bexbach, wurde allerdings wegen eines späten Wechselfehlers disqualifiziert – Foto: Peter Höffner

Im Osten sind noch zwei Kreisligisten im Rennen Achtelfinale im Kreispokal Ostsaar

Neun von 15 Landesligisten haben die ersten beiden Runden überstanden. Nur drei Teams aus der Bezirksliga Bliestal und jeweils zwei aus der Bezirksliga Neunkirchen und die zwei Kreisligisten vervollständigen das Feld der 16 Mannschaften im Turnierbaum.

Zwei Landesligaduelle stehen im Achtelfinale auf dem Programm. Spitzenreiter SVGG Hangard empfängt den Vierzehnten aus Rohrbach, bei dem man zu Rundenbeginn mit 4:3 gewonnen hatte. Die Favoritenrolle ist hier klar vergeben, weil Hangard bisher fünf Siege auf dem Konto hat und Rohrbach noch auf den ersten Dreier wartet. Das zweite klasseninterne Duell ist völlig offen. Blieskastel-Lautzkirchen trifft nach zwei Auswärtssiegen in Folge auf die FSG Parr Altheim, die nach gutem Start dreimal verloren hat und aus Platz 12 der Tabelle rangiert.

Dann zu den vier Duellen Bezirksliga gegen Landesliga: Der verlustpunktfreie Spitzenreiter der Bezirksliga Neunkirchen, der TuS Wiebelskirchen hat es mit der SG Erbach zu tun, die mit einem tollen Start und 13 Punkten aus 5 Spielen im Spitzenquartett der Landesliga positiniert ist.