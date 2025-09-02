Im Osten sind noch zwei Kreisligisten im Rennen

Neun von 15 Landesligisten haben die ersten beiden Runden überstanden. Nur drei Teams aus der Bezirksliga Bliestal und jeweils zwei aus der Bezirksliga Neunkirchen und die zwei Kreisligisten vervollständigen das Feld der 16 Mannschaften im Turnierbaum.
Zwei Landesligaduelle stehen im Achtelfinale auf dem Programm. Spitzenreiter SVGG Hangard empfängt den Vierzehnten aus Rohrbach, bei dem man zu Rundenbeginn mit 4:3 gewonnen hatte. Die Favoritenrolle ist hier klar vergeben, weil Hangard bisher fünf Siege auf dem Konto hat und Rohrbach noch auf den ersten Dreier wartet.
Das zweite klasseninterne Duell ist völlig offen. Blieskastel-Lautzkirchen trifft nach zwei Auswärtssiegen in Folge auf die FSG Parr Altheim, die nach gutem Start dreimal verloren hat und aus Platz 12 der Tabelle rangiert.
Dann zu den vier Duellen Bezirksliga gegen Landesliga:
Der verlustpunktfreie Spitzenreiter der Bezirksliga Neunkirchen, der TuS Wiebelskirchen hat es mit der SG Erbach zu tun, die mit einem tollen Start und 13 Punkten aus 5 Spielen im Spitzenquartett der Landesliga positiniert ist.
Die ungeschlagenen Bebelsheim-Wittersheimer bekommen es nach dem spektakulären 5:4 in Bexbach in Runde 2, als man einen 2:4-Rückstand in Unterzahl noch drehte, mit dem Zehnten der Landesliga, Viktoria aus St. Ingbert, zu tun.
Die SG Bexbach darf sich auf das Heimspiel gegen die Spvgg. Einöd-Ingweiler freuen, obwohl sie in Runde zwei mit 4:7 nach Verlängerung gegen Reiskirchen verloren hatte. Das Landesliga-Spitzenteam wurde aber wegen eines Wechselfehlers nachträglich aus dem Wettbewerb genommen.
Und dann noch unsere beiden A-Ligisten: Der SV Kohlhof ist das einzige Team im Achtelfinale, das mit dem SC Ludwigsthal einen zwei Klassen höher spielenden Kontrahenten empfängt. Und dann noch der FC Niederwürzbach, der ohne ein Spiel in Runde 3 steht (der Gegner Kulti hatte vor Runde 2 zurückgezogen) und bisher in drei Spielen in der Punktrunde noch ohne Sieg geblieben ist. Also mehr Außenseiter geht nicht! Aber genau das ist es ja, was den Pokal so interessant macht.