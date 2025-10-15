Im Odenwaldkreis stehen viele Nachholspiele an

Jubeln wollen die Spieler des TSV Höchst auch im Nachholspiel in Lengfeld. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

ODENWALDKREIS. Die neue Trainingswoche hat kaum begonnen, da stehen auch schon wieder verlegte Spiele in den Odenwälder Klassen auf dem Plan. Am Donnerstag muss der VfL Michelstadt beim FV Mümling-Grumbach gewinnen, wenn er weiter im Meisterschaftsrennen der Kreisliga A eine Chance haben will. Auch für den TSV Höchst ist in der Kreisoberliga das Verlieren verboten. Die Höchster stehen an der Spitze und müssen nun bei den „Unberechenbaren“ vom TSV Lengfeld die bisher gezeigten Leistungen bestätigen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 19:30 Uhr SG Hainstadt/Rai-Breitenbach SG Hainstadt/Rai-Breitenbach TSV Bullau TSV Bullau 19:30 PUSH

Heute, 19:00 Uhr KSV Haingrund Haingrund SG Sandbach SG Sandbach II 19:00 PUSH Los geht‘s am Mittwochabend, wenn der abstiegsbedrohte Aufsteiger KSV Haingrund das B-Liga-Spitzenteam von der SG Sandbach II (19 Uhr) erwartet. Haingrund lieferte immer wieder gute Vorstellungen, könnte vielleicht zur Stolperfalle für Sandbachs Zweite werden. Es folgt das Kellerduell zwischen der SG Hainstadt/Rai-Breitenbach und dem TSV Bullau (19.30). Die Rai-Breitenbacher stehen etwas überraschend auf einem Abstiegsrang. Ein Heimsieg ist für die Unterzent-Elf fast schon eine Pflicht gegen den Tabellenletzten.

Morgen, 19:30 Uhr TSV Sensbachtal Sensbachtal SV Gammelsbach Gammelsbach 19:30 live PUSH

Am Donnerstag geht es weiter mit zwei A-Liga-Partien: Der SV Gammelsbach spielt im Derby beim TSV Sensbachtal (19.30). Für die Freiensteiner müssen dringend drei Punkte her, sonst könnten sich die Abstiegsnöte verschärfen. Die Spieler um Trainer Kevin Ihrig müssen die letzten Spiele aus den Köpfen bringen und sich wieder über den Kampf und die Laufbereitschaft neues Selbstvertrauen erarbeiten. Am Wiesenweg kommt es zum Duell zwischen dem FV Mümling-Grumbach und VfL Michelstadt (19 Uhr). Wollen die Michelstädter noch ein gewichtiges Wörtchen in der Aufstiegsfrage mitreden, dann hilft dem VfL nur ein Auswärtssieg. Und das wird für die Michelstädter nicht einfach, denn der Fußballverein befindet sich im Aufwind, gewann zuletzt 5:2 bei Seckmauerns Reserve.

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr TSV 1909 Lengfeld TSV Lengfeld TSV Höchst TSV Höchst 19:30 PUSH