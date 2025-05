»Im Normalfall 5:0«: Tegernheim nur 3:3 – Kareth steigt ab

Der TSV Bad Abbach ist jetzt ganz nah dran am Aufstieg in die Landesliga! Titel-Konkurrent FC Tegernheim gab am Sonntag in Viehhausen eine komfortable 3:0-Führung aus der Hand, spielte nur 3:3. Infolgedessen ist die Schuderer-Elf an der Spitze nun vier Punkte voraus. Im Abstiegskampf feierten die SpVgg Ramspau, der durch den 2:1-Sieg gegen Thalmassing auf einen direkten Nichtabstiegsplatz springt, und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2:0 gegen Schwarzhofen) Siege. Dagegen sagt der TSV Kareth II nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Pielenhofen leise Servus. Der Lappersdorfer Landesliga-Unterbau ist nicht mehr zu retten und steigt in die Kreisliga ab.