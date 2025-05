Im NLZ von MSV Duisburg läuft's richtig rund

Der Finaleinzug für die U19 könnte schon der automatische Einzug in den DFB-Pokal bedeuten. Denn durch den 1:0-Sieg in Mönchengladbach wartet eventuell Fortuna Düsseldorf. Gewinnen diese ihr Halbfinale, ist der Einzug in den nationalen Pokalwettbewerb gesichert. Sollte ein anderes Team den Einzug ins Finale schaffen, müssten die jungen Zebras noch einen Sieg einfahren. Duisburgs Trainer Marcus Jahn kommt aus dem Schwärmen über seine Mannschaft überhaupt nicht mehr raus: „Wenn man bedenkt, dass wir aktuell in 14 Tagen fünf Spiele absolvieren müssen, haben die Jungs einen großen Respekt verdient", sagte er gegenüber der WAZ. "Die Mannschaft hat sich in Gladbach auf das Wesentliche konzentriert, den Matchplan komplett eingehalten und ist über sich hinausgewachsen. Ich habe die Jungs noch nie in einem Spiel mit so einer guten inneren Haltung gesehen.“ Der Siegtreffer gegen die jungen Fohlen fiel zehn Minuten vor Schluss durch ein Eigentor.

U-15 schafft Halbfinaleinzug