Im Niederrheinpokal muss Ratingen 04/19 noch testen

Mit einem Spezialschuh, wie man ihn zum Beispiel von einem Achillessehnenriss kennt, humpelte Guiliano Zimmerling vor dem Testspiel von Ratingen 04/19 gegen die Sportfreunde Niederwenigern durch den Sportpark am Götschenbeck. Ganz so arg hat es den Mittelfeldmann des Oberligisten nicht erwischt, aber eine alte Kapselverletzung, die sich der 22-Jährige schon in der Vorbereitung auf die abgelaufene Saison bei ETB Schwarz-Weiß Essen zugezogen hatte, hat sich durch Wassereinlagerungen verschlimmert, und damit muss der Fuß ruhig gestellt werden. Zimmerling selbst geht von „vier bis sechs Wochen Pause aus“.

Immerhin: Er muss seinen Trainer Damian Apfeld nicht von seinen Qualitäten überzeugen, beide kennen sich schließlich aus gemeinsamen Essener Zeiten, aber: „Das ist schon ärgerlich. Man will ja von Anfang an Vollgas geben“, sagte Zimmerling und ergänzte: „Außerdem brauche ich jetzt jeden Tag einen Fahrer.“

Für ihn kommt damit ein Einsatz im ersten Pflichtspiel am Sonntag (15 Uhr) in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim A-Ligisten FC Sterkrade 72 nicht infrage, ebenfalls nicht mit dabei sein werden die im Urlaub weilenden Yannick Geisler und Jimmy Can Atilla. Sorgen bereitete nach dem finalen Test gegen Niederwenigern zudem der Gesundheitszustand von Phil Spillmann: Der Abwehrchef musste mit einer Fersenverletzung ausgewechselt werden.

Den brauchte auch Daniel Gorden Raul eine Zeitlang, der Stürmer hatte sich tatsächlich die Achillessehne gerissen, kann aber inzwischen schon wieder ohne Hilfsmittel gehen. Weiterhin nicht mit dabei im Test gegen Oberliga-Absteiger Niederwenigern (siehe Info-Kasten) war Angreifer Cem Sabanci mit einer Muskelverletzung, Apfeld hofft, dass er ab Montag wieder komplett ins Training einsteigen kann.

Im Pokal gegen Sterkrade

Möglich, dass der Innenverteidiger in Sterkrade deshalb von Clinton Asare, der die Position auch im letzten Testspiel übernahm, oder von Armin Deljkovic vertreten wird, der zwar eigentlich im Mittelfeld zu Hause ist, von Apfeld aber auch schon in der Abwehr eingesetzt wurde. In jedem Fall hat das erste Pflichtspiel der Ratinger in der neuen Saison durch die Ausfälle ein wenig Testspielcharakter bekommen. „Das sind schon ein paar Startelf-Kandidaten, die mir da fehlen. Es wird also wahrscheinlich nicht so sein, dass wir am Sonntag mit derselben Aufstellung spielen wie eine Woche später zum Oberliga-Start in Hilden – aber wahrscheinlich mit vielen von ihnen“, sagte Apfeld, der weiß, dass der Niederrheinpokal auch durch die Erfolge der vergangenen drei Jahre einen hohen Stellenwert in Ratingen hat: „Wir nehmen den Pokal ernst, jede Runde ist für uns wichtig. Natürlich wollen und müssen wir ein bisschen testen, aber es ist das ganz, ganz klare Ziel, eine Runde weiterzukommen. Da geht es um nichts anderes.“

Es wird vermutlich auch eine bessere Leistung in Sterkrade nötig sein als im Test gegen Niederwenigern, der die zweite Niederlage der Vorbereitung brachte nach dem 1:5 gegen den Regionalligisten Fortuna Düsseldorf II. Mit Blick auf das erste Testspiel, einem mageren 1:1 gegen Landesligist Blau-Weiß Mintard, merkte Apfeld nach dem 0:1 an: „Das hat mich ein Stückweit an Mintard erinnert. Das hatte ich so nicht erwartet. Wir hatten total ungewohnte technische Probleme, und dann geht unser Spiel auch nicht so auf. Deswegen hatten wir auch die Zielstrebigkeit im letzten Drittel nicht, haben da falsche Entscheidungen getroffen oder hatten schlechte Abschlüsse über 90 Minuten.“ Zudem kritisierte der Chefcoach das „Schiebe-Verhalten nach vorne und auch seitlich. Wenn man nicht richtig rückt, wird das Feld relativ groß, und man macht es dem Gegner einfach, Chancen zu kreieren. Das darf uns so nicht passieren. Wir brauchen Dominanz mit und gegen den Ball.“

Hammoud wieder am Start

Ein kleiner Lichtblick immerhin war das Comeback von Stürmer Ali Hassan Hammoud, der nach seinem Muskelfaserriss etwa 25 Minuten engagiert mitwirkte. Und trotz eines eher mauen letzten Eindrucks befand Apfeld die Vorbereitung in ihrer Gesamtheit als „ordentlich. Wir sind als Trainerteam sehr zufrieden mit dem, was wir in fünfeinhalb Wochen erarbeitet haben und verspüren keine Unzufriedenheit“. Die Entscheidung für die Nummer eins im Tor, die er zwischen Routinier Dennis Raschka und Zugang Marvin Gomoluch vom KFC Uerdingen fällen muss, verschob Apfeld auf nächste Woche.

Am Donnerstagabend aber teilte er mit, wer 04/19 künftig als Kapitän aufs Feld führt: Gianluca Silberbach, der schon seit sechs Jahren vor allem Defensivarbeit in Ratingen verrichtet, übernimmt die Binde, die er auch in den Testspielen meistens trug, komplett. Sein Stellvertreter wird Geisler, Apfeld setzt mit den beiden 30-Jährigen auf Erfahrung, Kommunikationsfähigkeiten und Stammelf-Qualitäten.