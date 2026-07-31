Im Netz ein Star: Niklas-Wilson Sommer läuft in der Bayernliga auf Der 28-Jährige wird spielender Co-Trainer beim FC Ingolstadt II von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

Sehen sich nun öfters: Niklas-Wilson Sommer (li.) und Ingolstadts Cheftrainerin Sabrina Wittmann hier auf einem Schnappschuss aus dem September vergangenen Jahres. – Foto: Imago Images

Für die jüngere, internetaffine Generation ist er ein Star: Niklas-Wilson Sommer. Der 28-Jährige ist eine Größe der Live-Streaming-Szene, hat auf den Portalen Twitch, Tik Tok oder auch Instagram jeweils rund eine Million Follower. Jetzt kehrt er in den bayerischen Amateurfußball zurück und wird spielender Co-Trainer bei der Profireserve des FC Ingolstadt in der Bayernliga Nord.

Nach eineinhalb Jahren ist Niklas-Wilson Sommer damit zurück im hochklassigen bayerischen Fußball. Kurzer Rückblick: Im Januar 2025 hatte er seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg II aufgelöst. Zuvor im Herbst 2024 war er Opfer ein Gewalttat geworden, als er von vier Vermummten im Nürnberger Stadtgebiet tätlich angegriffen wurde.

Beim FC Ingolstadt wird er nun nach seiner Auszeit mit offenen Armen empfangen. "Mit Niklas gewinnen wir einen Spieler, der auf hohem Niveau ausgebildet wurde und bereits viele unterschiedliche Stationen im deutschen und internationalen Fußball kennengelernt hat. Seine Erfahrung soll unseren jungen Spielern im täglichen Training und im Wettkampf helfen. Gleichzeitig sehen wir in ihm eine Persönlichkeit, die Verantwortung übernimmt und wichtige Impulse für die Entwicklung unserer U21 setzen kann. Wir sind sehr froh, dass Niklas künftig Teil der Schanzer Familie ist und seinen Weg gemeinsam mit uns in Ingolstadt gehen wird" , erklärt NLZ-Leiter Patrick Schönfeld in einer Pressemitteilung.