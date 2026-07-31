Im Netz ein Star: Niklas-Wilson Sommer läuft in der Bayernliga auf

Für die jüngere, internetaffine Generation ist er ein Star: Niklas-Wilson Sommer. Der 28-Jährige ist eine Größe der Live-Streaming-Szene, hat auf den Portalen Twitch, Tik Tok oder auch Instagram jeweils rund eine Million Follower. Jetzt kehrt er in den bayerischen Amateurfußball zurück und wird spielender Co-Trainer bei der Profireserve des FC Ingolstadt in der Bayernliga Nord.
Nach eineinhalb Jahren ist Niklas-Wilson Sommer damit zurück im hochklassigen bayerischen Fußball. Kurzer Rückblick: Im Januar 2025 hatte er seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg II aufgelöst. Zuvor im Herbst 2024 war er Opfer ein Gewalttat geworden, als er von vier Vermummten im Nürnberger Stadtgebiet tätlich angegriffen wurde.
Beim FC Ingolstadt wird er nun nach seiner Auszeit mit offenen Armen empfangen. "Mit Niklas gewinnen wir einen Spieler, der auf hohem Niveau ausgebildet wurde und bereits viele unterschiedliche Stationen im deutschen und internationalen Fußball kennengelernt hat. Seine Erfahrung soll unseren jungen Spielern im täglichen Training und im Wettkampf helfen. Gleichzeitig sehen wir in ihm eine Persönlichkeit, die Verantwortung übernimmt und wichtige Impulse für die Entwicklung unserer U21 setzen kann. Wir sind sehr froh, dass Niklas künftig Teil der Schanzer Familie ist und seinen Weg gemeinsam mit uns in Ingolstadt gehen wird" , erklärt NLZ-Leiter Patrick Schönfeld in einer Pressemitteilung.
Auch Niklas-Wilson Sommer blickt gespannt auf seine neue Rolle bei den Schanzern und lässt sich wie folgt zitieren: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim FC Ingolstadt 04. Die Kombination aus aktiver Rolle auf dem Platz und Verantwortung im Trainerteam ist für mich besonders reizvoll. Ich möchte meine Erfahrungen an die jungen Spieler weitergeben, sie in ihrer Entwicklung unterstützen und gleichzeitig selbst weiterhin leistungsorientiert Fußball spielen. Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar für das Vertrauen und die Chance, diesen Weg hier gehen zu dürfen. Die Gespräche mit dem Verein waren von Beginn an sehr positiv und haben mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, Teil des FCI zu sein, Fußball zu spielen und gleichzeitig erste Schritte im Trainerbereich zu gehen."