"Im nächsten Jahr daran anknüpfen" - Göttingen 05 siegt 5:1

Bereits nach wenigen Sekunden gelang der perfekte Start: Jannis Wenzel traf nach aggressivem Pressing zur frühen Führung (1.). „Die erste Minute war irgendwie überragend, erstes Pressing, erster Ballgewinn, erstes Tor. Ich glaube, viel besser kann man nicht starten“, lobte Trainer Jozo Brinkwerth.

Und 05 blieb am Drücker. Bis auf eine Szene nach einem langen Ball ließ die Hintermannschaft nichts zu, während die Gastgeber das Tempo bestimmten und immer wieder gefährlich wurden. Kurz vor der Pause erhöhte erneut Wenzel auf 2:0 (36.) und erzielte sein neuntes Saisontor.

Nach dem Seitenwechsel stellte Wolfenbüttel auf Manndeckung über das gesamte Feld um – kurzzeitig wurde das Spiel offener. Doch Göttingen reagierte und entschied die Partie innerhalb weniger Minuten: Ali Ismail (59.), Linus Nolte (60.) und Lennart Sieburg (62.) bauten die Führung auf 5:0 aus. „Nach diesen zehn Minuten hatten wir eine Lösung gefunden und die sah dann so aus, dass wir in kürzester Zeit drei Tore geschossen haben“, kommentierte Brinkwerth.

Erst in der Schlussphase gelang den Gästen durch Sebastian Schlüschen der Ehrentreffer (88.). 05 zeigte danach noch einige Offensivaktionen, ließ aber das sechste Tor liegen. Der klare Sieg stand trotzdem nie infrage.

„Wir sind froh, dass wir einen guten Jahresabschluss hatten und jetzt mit zwei Siegen und 8:1 Toren in die Winterpause gehen“, resümierte Brinkwerth. Für ihn steht jetzt das große Ganze im Fokus: „Die Leistung in den beiden Spielen war wirklich sehr gut und da wollen wir versuchen, im nächsten Jahr anzuknüpfen.“ Tabellarisch klettern die 05er vorerst auf Platz drei, während Wolfenbüttel auf einem Abstiegspslatz überwintert.