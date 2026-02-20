Im Nachholspiel soll der Keller auf Distanz gehalten werden

---

Es ist eines dieser Spiele, die auf dem Papier nach Mittelfeld klingen, auf dem Platz aber sofort nach Druck aussehen. VfL Mainhardt (Aufsteiger) steht zur Winterpause auf Rang 7 mit 21 Punkten aus 14 Spielen und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 26:26. Das ist Stabilität – aber eben auch ein Hinweis darauf, wie schmal der Grat ist: Wer keine Serie hinbekommt, wird in dieser Liga schnell wieder nach unten gezogen. Mainhardt hat zudem weniger Spiele als viele Teams um sich herum – und damit die Chance, sich mit einem Sieg vor dem Liga-Neustart ein Stück sichtbarer zu positionieren.

SG Oppenweiler-Strümpfelbach kommt als 8. mit 19 Punkten aus 14 Spielen (32:29 Tore) – ebenfalls in der Zone, in der man nie wirklich sicher ist, aber durchaus nach oben schielen darf. Oppenweiler-Strümpfelbach hat offensiv mehr Durchschlagskraft als Mainhardt, kassiert aber auch Gegentore. Das macht dieses Nachholspiel so brisant: Es ist nicht nur ein Kampf um drei Punkte, sondern um die Frage, wer sich vor dem Start der Rückrunde ein Polster und ein gutes Gefühl erarbeiten kann.