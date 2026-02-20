Im Nachholspiel soll der Keller auf Distanz gehalten werden

In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall wird am 22.02.2026 das einzige Nachholspiel ausgetragen, bevor die Liga in der kommenden Woche wieder komplett startet: VfL Mainhardt gegen SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Die Partie stammt vom 16. Spieltag, war Anfang Dezember angesetzt und wurde wetterbedingt abgesagt. Jetzt wird sie zum vorgezogenen Gradmesser – in einer Liga mit einem Aufsteiger, einem Aufstiegsrelegationsplatz, einem Abstiegsrelegationsplatz und gleich vier Absteigern.
---
Es ist eines dieser Spiele, die auf dem Papier nach Mittelfeld klingen, auf dem Platz aber sofort nach Druck aussehen. VfL Mainhardt (Aufsteiger) steht zur Winterpause auf Rang 7 mit 21 Punkten aus 14 Spielen und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 26:26. Das ist Stabilität – aber eben auch ein Hinweis darauf, wie schmal der Grat ist: Wer keine Serie hinbekommt, wird in dieser Liga schnell wieder nach unten gezogen. Mainhardt hat zudem weniger Spiele als viele Teams um sich herum – und damit die Chance, sich mit einem Sieg vor dem Liga-Neustart ein Stück sichtbarer zu positionieren.
SG Oppenweiler-Strümpfelbach kommt als 8. mit 19 Punkten aus 14 Spielen (32:29 Tore) – ebenfalls in der Zone, in der man nie wirklich sicher ist, aber durchaus nach oben schielen darf. Oppenweiler-Strümpfelbach hat offensiv mehr Durchschlagskraft als Mainhardt, kassiert aber auch Gegentore. Das macht dieses Nachholspiel so brisant: Es ist nicht nur ein Kampf um drei Punkte, sondern um die Frage, wer sich vor dem Start der Rückrunde ein Polster und ein gutes Gefühl erarbeiten kann.
Weil es das einzige Nachholspiel ist, wirkt es wie ein Scheinwerfer: Während alle anderen noch warten, kann hier ein Team vorlegen. Für Mainhardt geht es darum, als Aufsteiger im ersten Bezirksliga-Jahr nicht in eine Phase der Unruhe zu rutschen – und mit einem Erfolg die eigene Bilanz aufzupolieren: von 21 Richtung 24 Punkte, weg vom Gedränge hinter ihnen. Für Oppenweiler-Strümpfelbach ist es die Chance, aus 19 Punkten heraus einen Schritt zu machen, der die Rückrunde leichter startet – und zugleich Mainhardt in der Tabelle nicht enteilen zu lassen.
