Im Nachholspiel gegen den SV Rott: Springt Lindenthal auf Platz 4? Landesliga Mittelrhein, Staffel 2: Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind empfängt den SV Rott und kann einen deutlichen Tabellensprung hinlegen.

Die Möglichkeit die Hinrunde doch noch zu einem guten Abschluss zu bringen und weiterhin oben mitzumischen bietet sich nun im Nachholspiel gegen den SV Rott. Passend dazu scheinen die Grün-Weißen gerade im richtigen Moment ihre Form wiedergefunden zu haben. Am vergangenen Spieltag gab es einen ungefährdeten 4:0-Sieg . Und obwohl es "nur" gegen das Schlusslicht aus Brauweiler ging, macht die Art und Weise des Sieges doch Hoffnung auf einen gelungenen Hinrunden-Schlussspurt. Obendrein traf auch Janis Waffenschmidt doppelt, der Torjäger der Borussia ist also auf jeden Fall bereit für die kommenden Spiele.

Mit einem Heimsieg und Rang vier im Rücken in die letzten beiden Spiele vor der Winterpause gehen - diese Aussicht war für die Mannschaft von Trainer David Gsella nicht unbedingt selbstverständlich, bedenkt man die Resultate der vergangenen Wochen. Der Oktober war aus Lindenthaler Sicht ein Monat zum Vergessen , in der Liga konnte kein Spiel gewonnen werden, zudem gab es das Aus im Mittelrheinpokal. Zugegeben, die Gegner stammten allesamt aus der oberen Tabellenregion - allerdings hätte sich der ein oder andere Lindenthaler, nach dem äußerst gelungenen Saisonstart, wahrscheinlich doch auch mehr Punkte gegen die "Großen" der Landesliga erhofft.

Gegner SV Rott muss vor allem aufpassen zum Ende der Hinserie nicht noch nach unten abzurutschen. In der engen Landesliga steht das Team von Trainer Andreas Puzicha momentan mit 16 Zählern auf dem 11. Tabellenplatz - ist aber gleichzeitig punktgleich mit dem Kohlscheider BC (Platz 14). Und da die vergangenen Ergebnisse nicht gerade Mut machen und das Restprogramm, mit dem SC Germania Erfstadt-Lechenich und Eintracht Verlautenheide, alles andere als Laufkundschaft ist, droht ein Absturz ans Tabellenende. Damit das nicht geschieht, ist das Spiel in Lindenthal - nach zuletzt drei Niederlagen in Folge - natürlich die erste Gelegenheit wieder zu punkten.

Wohin geht die Reise?

Welche Bedeutung jedes einzelne Spiel in dieser Landesliga-Staffel hat macht zudem folgender Umstand deutlich: Wenngleich sich Lindenthal bei einem Sieg nach oben orientieren kann und der SV Rott den Druck der Konkurrenz von unten spürt, ziehen beide Teams bei einem Auswärts-Erfolg des SV Rott nach Punkten gleich. Auf den Ausgang dieses Spiels dürfen Anhänger beider Seiten also gespannt sein.