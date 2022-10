Im Nachholspiel dreifach punkten 1.FC Saarbrücken: Am Mittwochabend Heimspiel gegen altenwald

In der Landesliga Süd wird am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) das am Wochenende ausgefallene Spiel zwischen der Zweiten des 1. FC Saarbrücken und dem Schlusslicht SV Eintracht Altenwald nachgeholt. Die Saarbrücker könnten in der Tabelle eine Kluft zwischen sich und die Verfolger bringen-

Das am vergangenen Wochenende ausgefallene Spiel zwischen der Zweiten des 1. FC Saarbrücken und dem SV Eintracht Altenbwald wird am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) nachgeholt. Damit wird die Tabelle der Landesliga Süd im vorderen Bereich wieder aussagekräftiger. Die Gäste aus dem Sulzbacher Stadtteil kommen als Schlusslicht nach Malstatt, dennoch warnt Trainer Sammer Mozain, den Letzten zu unterschätzen. "Wir haben zuletzt zwei Mal nicht gut gegen sie ausgesehen, das soll am Mittwoch anders sein. Wir dürfen nicht nur 90 Prozent bringen und uns darauf verlassen, dass wir die Spiele am Ende für uns entscheiden, wir sollten über die ganze Spielzeit volle Leistung bringen, um dem Gegner nicht bis in die zweite Halbzeit den Glauben zu geben, sie könnten einen oder drei Punkte holen- Das hatten wir jetzt zwei Mal. hintereinander das sollte uns nicht mehr so oft passieren", sagte Mozain am Dienstag. Mozain hofft, dass Pierluigi Vella nach längerer Pause zurückkommt, dafür drohen der verletzte Vincenzo Accursio und der erkrankte Alexander Jochum auszufallen. Fabio Romano und Nils Bastian fehlen sowieso noch länger. Ram Jashari, der zuletzt bei den Drittliga-Profis in einem Saarlandpokal-Spiel eingesetzt wurde, wird trotz der zahlreichen Stürmer-Ausfälle im Profi-Kader zur Verfügung stehen.