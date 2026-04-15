Im Nachholspiel: Dachau 1865 will den fünften Sieg in Serie einfahren

Die Dachauer sind in Topform und führen die Rückrundentabelle der Landesliga Südwest an. Doch in Aindling wartet der beste Torjäger der Liga.
Der TSV Dachau 1865 muss am heutigen Mittwoch in der Fußball-Landesliga-Südwest schon wieder ran. Und zwar beim schwäbischen Traditionsverein TSV Aindling. Anpfiff dort ist um 19 Uhr. Es handelt sich um eine Nachholpartie vom 22. Spieltag im November 2025.
Bei den Dachauern läuft es gerade prima. 2:1 in Ehekirchen, 6:0 gegen Hollenbach, 3:1 beim TSV Jetzendorf und dann auch noch der 2:1-Coup zuletzt gegen den Tabellenzweiten VfB Durach, als die Jungs von Trainer Christian Doll in Unterzahl (Rot für Keeper Marco Jakob) ein 0:1 noch in einen 2:1-Sieg umwandelten. Seit der Winterpause befinden sich die Dachauer in toller Form. In der Rückrundentabelle rangiert Dachau mit 1,65 Punkten im Schnitt pro Partie sogar auf Platz eins, während Aindling mit 0,52 Formpunkten auf Platz 14 liegt. Das Hinspiel endete 0:0.
In beiden Teams spielen die Top-Torjäger der Landesliga Südwest. Laurin Völlmerk, der noch in Aindling kickt und 23 Tore erzielt hat, wechselt nach der Saison zum Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Beim TSV Dachau ist John Haist der Rekordtorschütze mit 20 Toren. Doch seit Anfang März hat Haist Ladehemmung. Seinen letzten Treffer erzielte er am Sonntag, 7. März, im zweiten Rückrundenspiel gegen Oberweikertshofen. Doch die Dachauer haben ja Ersatz: Lorenz Knöferl (neun Tore) und Dino Burkic (neun Tore) schlüpfen immer mehr in die Rolle eines Torjägers.
„Nach den beiden außergewöhnlichen Siegen in Unterzahl gegen Jetzendorf und Durach an den vergangenen Wochenenden, wollen wir unsere Serie gegen Aindling im Nachholspiel weiter ausbauen und auch dort eine starke Performance zeigen. Mit dem Schwung und der positiven Stimmung der letzten Wochen hoffen wir, dass wir gegen einen kämpferisch und spielerisch starken Gegner aus Aindling bestehen und erneut drei Punkte mit nach Hause nehmen können“, meint Dachaus Abteilungsleiter Jonas Hoffmann.