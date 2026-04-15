Im Nachholspiel: Dachau 1865 will den fünften Sieg in Serie einfahren Nachholspiel in Aindling von Robert Ohl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Liebling der Fans: Lorenz Knöferl schießt der derzeit Tor um Tor. Zwei waren es zuletzt gegen Durach. Neun Treffer insgesamt sind es in dieser Saison. – Foto: Ohl (2)

Die Dachauer sind in Topform und führen die Rückrundentabelle der Landesliga Südwest an. Doch in Aindling wartet der beste Torjäger der Liga.

Der TSV Dachau 1865 muss am heutigen Mittwoch in der Fußball-Landesliga-Südwest schon wieder ran. Und zwar beim schwäbischen Traditionsverein TSV Aindling. Anpfiff dort ist um 19 Uhr. Es handelt sich um eine Nachholpartie vom 22. Spieltag im November 2025. Bei den Dachauern läuft es gerade prima. 2:1 in Ehekirchen, 6:0 gegen Hollenbach, 3:1 beim TSV Jetzendorf und dann auch noch der 2:1-Coup zuletzt gegen den Tabellenzweiten VfB Durach, als die Jungs von Trainer Christian Doll in Unterzahl (Rot für Keeper Marco Jakob) ein 0:1 noch in einen 2:1-Sieg umwandelten. Seit der Winterpause befinden sich die Dachauer in toller Form. In der Rückrundentabelle rangiert Dachau mit 1,65 Punkten im Schnitt pro Partie sogar auf Platz eins, während Aindling mit 0,52 Formpunkten auf Platz 14 liegt. Das Hinspiel endete 0:0.

Heute, 19:00 Uhr TSV Aindling TSV Aindling TSV 1865 Dachau Dachau 65 19:00 PUSH