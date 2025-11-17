„Im Moment sind wir gut drauf“, strahlte Elias Strotmann nach dem 6:2-Sieg des SC Spelle-Venhaus gegen den Heeslinger SC. Der 27-jährige Mittelstürmer hatte doppelten Grund zur Freude. Mit seinem Distanztreffer ziemlich exakt den halben Kunstrasenplatz zündete er in der hochinteressanten Partie ein Highlight.

„Ich habe den Ball an der Mittellinie erobert, kurz geschaut und dann einfach mal draufgehalten“, beschreibt Strotmann die Szene in der 39. Minute. Dass die Flugbahn so exakt passte, begeistert den Angreifer. „Dann fliegt der Ball halt rein!“ Aus vielleicht 45 bis 50 Metern über den Heeslinger Torwart Jeroen Gies, der vier Jahre für den SV Meppen gespielt hat. Strotmann und Sturmpartner Artem Popov hatten sich schon vor der Partie darüber unterhalten, dass der 30-jährige Keeper „meistens ein bisschen weiter draußen steht“.

Strotmann, der bei den Minis des FC Schapen mit dem Fußballspielen begann, nutzte die Gelegenheit zum 4:1. Er kann sich an einen ähnlichen Treffer erinnern. Damals, in der B-Jugend. Der Stürmer ist vergangene Saison vom 1. FC Gievenbeck zum SCSV gekommen, für den er 46 Pflichtspiele bestritten hat. In ersten Serie schoss er in 32 Partien zehn Tore. Neun in Punktspielen, eins im Pokalwettbewerb. In dieser Saison hat er in 14 Begegnungen sieben Mal getroffen. Damit führt er gemeinsam mit seinen Sturmpartnern Steffen Wranik und Tom Winnemöller die interne Torschützenliste an. Sie haben zusammen mehr als zwei Drittel der Speller Treffer erzielt. Dahinter folgt Marvin Kehl (4). Zu Beginn der Saison ließen die Emsländer noch zu viele Chancen und damit auch Punkte liegen.