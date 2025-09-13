Im mentalen Aufwind

Die Grün-Weißen müssen am Sonntag zum FV Fortuna Heddesheim, der Jahr für Jahr eine sehr gute besetzte Mannschaft hat, die diese Runde noch einen Tick mehr Qualität zu besitzen scheint (Anpfiff, 15 Uhr). Am Ende der englischen Woche wird es sicher auch eine Kraftfrage sein, die darüber entscheidet, was für Zuze möglich sein kann.

Der Auftritt gegen den SV Sandhausen muss der Maßstab sein. "Daraus nehmen wir extrem viel Positives mit", sagt Niklas Kissel zur 0:2-Niederlage im badischen Pokal-Achtelfinale gegen den Regionalligisten. Die mutmachenden Zahlen daraus ergaben fünf Torschüsse für Zuze und deren vergleichsweise wenige acht für den SVS.

Zu diesem positiven Eindruck gesellt sich der 2:0-Sieg vom vergangenen Samstag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim, als es den ersten Dreier 2025/26 gegeben hat. "Dafür will ich Andreas Bürger und Marc Schneckenberger ein Riesen-Kompliment aussprechen", sagt Kissel, der aus familiären Gründen gegen die SGK nicht mit dabei sein konnte. Er hält fest: "Es geht immer nur über das Team bei uns und das haben die beiden super gemacht."