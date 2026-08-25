Im Mai noch Oberliga: Nächster Hamburger feiert Profi-Debüt Olgherto Balliu ist erst im Sommer von TuRa Harksheide zur SpVgg Greuther Fürth II gewechselt - nun debütierte er bereits im DFB-Pokal bei den Profis. Folgt jetzt die 2. Bundesliga? von red · Heute, 20:21 Uhr · 0 Leser

Olgherto Balliu (r.) im Trikot von Greuther Fürth. – Foto: IMAGO / Picture Point

Der Weg von Olgherto Balliu entwickelt sich plötzlich sehr schnell. Erst im Sommer war der offensive Mittelfeldspieler von TuRa Harksheide zur SpVgg Greuther Fürth II gewechselt. Dort legte er in der Regionalliga-Mannschaft mit zwei Toren in fünf Partien einen ordentlichen Einstand hin. Nun folgte schon der nächste Schritt: Balliu kam im DFB-Pokal für die Profis der SpVgg zum Einsatz.

Beim 1:2 gegen den VfL Bochum wurde der 20-Jährige in der 84. Minute für Sacha Bansé eingewechselt. Verhindern konnte Balliu das Aus im Zweitliga-Duell nicht mehr. Bochum führte durch die Treffer von Christian Rasmussen (25.) und Philipp Hofmann (64.) bereits mit 2:0, ehe Maxim Dal in der 78. Minute für Fürth verkürzte. Kurz darauf bekam Balliu seine Bühne.

Nächste Hamburger Sprungbrett-Geschichte? Dass ein Spieler so kurz nach seinem Wechsel aus der Oberliga Hamburg direkt im Profikader auftaucht, ist ein deutlicher Fingerzeig. Balliu war in Hamburg nicht bei einem absoluten Topfavoriten unterwegs, sondern bei Harksheide. Genau deshalb ist seine Entwicklung so spannend: Sie zeigt, dass auffällige Leistungen auch außerhalb der großen Oberliga-Namen wahrgenommen werden können. Der Vergleich mit Piet Scobel liegt nahe, ohne Balliu damit sofort denselben Weg vorzugeben. Scobel wechselte einst vom Eimsbütteler TV zum 1. FC Nürnberg, arbeitete sich über die U23 nach oben und ist inzwischen in der 2. Bundesliga angekommen. Balliu steht noch früher in seiner Entwicklung, doch auch bei ihm ist die Richtung bemerkenswert: Hamburg, U23 eines Profiklubs, dann schneller Kontakt zur ersten Mannschaft.

Balliu: Jetzt auch in der 2. Bundesliga?