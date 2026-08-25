Im Mai noch Oberliga: Nächster Hamburger feiert Profi-Debüt

Der Weg von Olgherto Balliu entwickelt sich plötzlich sehr schnell. Erst im Sommer war der offensive Mittelfeldspieler von TuRa Harksheide zur SpVgg Greuther Fürth II gewechselt. Dort legte er in der Regionalliga-Mannschaft mit zwei Toren in fünf Partien einen ordentlichen Einstand hin. Nun folgte schon der nächste Schritt: Balliu kam im DFB-Pokal für die Profis der SpVgg zum Einsatz.
Beim 1:2 gegen den VfL Bochum wurde der 20-Jährige in der 84. Minute für Sacha Bansé eingewechselt. Verhindern konnte Balliu das Aus im Zweitliga-Duell nicht mehr. Bochum führte durch die Treffer von Christian Rasmussen (25.) und Philipp Hofmann (64.) bereits mit 2:0, ehe Maxim Dal in der 78. Minute für Fürth verkürzte. Kurz darauf bekam Balliu seine Bühne.
Dass ein Spieler so kurz nach seinem Wechsel aus der Oberliga Hamburg direkt im Profikader auftaucht, ist ein deutlicher Fingerzeig. Balliu war in Hamburg nicht bei einem absoluten Topfavoriten unterwegs, sondern bei Harksheide. Genau deshalb ist seine Entwicklung so spannend: Sie zeigt, dass auffällige Leistungen auch außerhalb der großen Oberliga-Namen wahrgenommen werden können.
Der Vergleich mit Piet Scobel liegt nahe, ohne Balliu damit sofort denselben Weg vorzugeben. Scobel wechselte einst vom Eimsbütteler TV zum 1. FC Nürnberg, arbeitete sich über die U23 nach oben und ist inzwischen in der 2. Bundesliga angekommen. Balliu steht noch früher in seiner Entwicklung, doch auch bei ihm ist die Richtung bemerkenswert: Hamburg, U23 eines Profiklubs, dann schneller Kontakt zur ersten Mannschaft.
Für Balliu könnte das ein wichtiger Moment gewesen sein. Trainer Heiko Vogel hat in seiner Laufbahn bereits gezeigt, dass er mit jungen Spielern arbeiten kann. Entsprechend bleibt der frühere Harksheider eine spannende Personalie für die kommenden Wochen und Monate.
Nach der 2:4-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg, für die ausgerechnet Scobel hauptverantwortlich war, geht es für Fürth am Freitag bei Energie Cottbus weiter. Es folgen der 1. FC Heidenheim, Bochum und der 1. FC Magdeburg - und ein zeitnaher Einsatz von Balliu in der 2. Bundesliga wäre nach diesem Pokal-Debüt zumindest keine völlig abwegige Vorstellung mehr.