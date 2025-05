Der SC Union Nettetal könnte am Wochenende den Aufstieg bejubeln. – Foto: Ralph Görtz

Im Lokalderby gegen Kaldenkirchen: Nettetal will Bezirksliga sichern Kreisliga A Kempen & Krefeld: Die Saison neigt sich dem Ende entgegen, bereits am 31. Spieltag können wichtige Vorentscheidungen fallen: Während Spitzenreiter SC Union Nettetal II im Derby-Topspiel gegen den TSV Kaldenkirchen mit einem Sieg den Bezirksliga-Aufstieg klarmachen will, würde Aufsteiger TSV Boisheim im Falle einer Niederlage gegen den SV Vorst vorzeitig als erster Absteiger feststehen.

Am Wochenende steht der 31. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld auf dem Programm, alle neun Partien werden dabei am Sonntag ausgetragen. Für Ligaprimus SC Union Nettetal II ist die Zielvorgabe im Topspiel gegen Lokalkontrahent TSV Kaldenkirchen klar, schließlich hätten die Blau-Gelben mit einem Auswärtsdreier den vorzeitigen Aufstieg sicher. Im Fall einer Niederlage des direkten Verfolgers SV Thomasstadt Kempen, der parallel auf VSF Amern II trifft, würde die Oberliga-Reserve sogar schon die Meisterschaft bejubeln können. Die Aufsteiger TSV Boisheim und KTSV Preußen Krefeld kämpfen derweil um den Klassenverbleib und sind in den Duellen mit Bezirksliga-Absteiger SV Vorst und Tabellennachbar TIV Nettetal unter Druck.

Fischeln und Hellas wollen Big-Points im Kampf um den Klassenerhalt

Das Eröffnungsspiel des 31. Spieltags am Sonntagmittag zwischen den Tabellennachbarn VfR Fischeln II und dem FC Hellas Krefeld bietet nicht nur ein Lokalduell der beiden Krefelder Klubs, sondern zugleich ein Duell auf Augenhöhe zwischen zwei abstiegsbedrohten Teams. Denn trotz der tabellarisch ordentlichen Platzierungen mit Rang neun (Fischeln) und Platz elf (Hellas) stehen beide Mannschaften lediglich zwei Zähler von der Abstiegszone entfernt, weshalb beide Mannschaften drei Spieltage vor Schluss mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen wollen. Im Hinspiel setzte sich der FC Hellas noch knapp mit 2:1 gegen den VfR durch, wer im Rückrundenduell am Sonntag die Nase vorne haben wird ist, aufgrund der engen Ausgangslage, völlig offen. Hüls und Anrath können Erfolgsserie ausbauen

Mit Bezirksliga-Absteiger Hülser SV und dem SC Viktoria 07 Anrath sind anschließend zwei der vier formstärksten Mannschaften der Liga zeitgleich im Einsatz: Während die Grün-Weißen Hülser auswärts bei der Drittvertretung des TSV Meerbusch vorspielen, ist die Viktoria beim SC Schiefbahn zu Gast.

Für Hüls soll der Erfolgslauf auch im Duell mit den Schwarz-Gelben anhalten, schließlich ist der HSV gewillt, durch einen Auswärtsdreier Tabellenrang vier zu verteidigen und auch im 14. Rückrundenspiel ungeschlagen zu bleiben. Doch mit dem TSV Meerbusch bekommt es der Bezirksliga-Absteiger mit einem ebenfalls formstarken Kontrahenten zu tun, auch wenn der TSV am vergangen Spieltag überraschend gegen Abstiegskandidat VSF Amern II das Nachsehen hatte: Aus den vergangene fünf Ligaspielen holten die Schwarz-Gelben drei Siege, im Rückrunden-Tableau stehen die Hausherren demnach auf einem starken sechsten Platz. Ob den Meerbuschern eine Reaktion auf die Niederlage in der Vorwoche und eine Revanche an der 0:2-Hinspielpleite gelingt, bleibt abzuwarten.

Der SC Schiefbahn empfängt derweil mit Viktoria Anrath einen hochmotivierten Gegner. Denn nach zuletzt sieben aufeinanderfolgen Ligaauftritten ohne Niederlage belegen die 07er Rang vier in der Formtabelle, holten zudem aus den 13 bisherigen Rückrundenpartien starke 27 Punkte, weshalb die Schwarz-Grünen bis auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt sind. Dabei hat die Viktoria unter anderem den Kontrahenten aus Schiefbahn hinter sich gelassen: Die Rot-Weißen, die in der Hinrunde noch um die Aufstiegsränge mitmischten und mit dem Ziel in die Saison gegangen sind, den direkten Wiederaufstieg zu ermöglichen, sind nach bereits neun sieglosen Duellen in der Rückserie auf den siebenten Tabellenrang zurückgefallen. Im Heimspiel gegen Anrath gilt es nun, den direkten Tabellennachbarn zu besiegen und an diesem im Tableau vorbeizuziehen. Abstiegs-Kracher in Krefeld, Boisheim muss gewinnen

Morgen, 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld KTSV 1855 TIV Nettetal TIV Nettetal 15:00 live PUSH

Das absolute Kellerduell im Abstiegskampf steigt derweil in Krefeld, wenn sich Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld und Tabellennachbar TIV Nettetal gegenüberstehen. Nach dem 1:1-Remis im Hinspiel ist erneut ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe zu erwarten, schließlich sind beide Kontrahenten auf einen Dreier angewiesen. Denn sowohl die Hausherren als auch die Gäste aus Nettetal stehen bereits einige Punkte hinter dem rettenden Ufer, während der TIV vier Punkte im Rückstand ist, sind es beim KTSV bereits sieben. Bei noch vier zu verbleibenden Spielen bleibt demnach nicht mehr viel Zeit, um den Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze zu verringern und die nötigen Punkte einzufahren. Ein erster Schritt in Richtung Klassenverbleib soll für beide Mannschaft im direkten Duell am Sonntag erfolgen.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Boisheim Boisheim SV Vorst SV Vorst 15:00 live PUSH

Noch kritischer sieht die Lage derweil bei Aufsteiger TSV Boisheim aus: Vier Spieltage vor Saisonende stellt der TSV mit gerade einmal 23 gesammelten Punkten das Tabellenschlusslicht der Liga, seit nunmehr sieben Ligaspielen wartet die Mannschaft von Trainer Sawwas Panagiotidis auf einen Erfolg. Nach dem souveränen Aufstieg im letzten Jahr könnte das Kapitel „Kreisliga A“ bereits vorzeitig am Wochenende beendet sein, wenn Boisheim im Heimspiel gegen Bezirksliga-Absteiger SV Vorst nicht dreifach punktet. Denn dann wäre der Rückstand von zehn Punkten auf das rettende Ufer nicht mehr wettzumachen. Aber auch der Gast aus Vorst hat den Klassenerhalt noch nicht gesichert, schließlich ist das Feld in der unteren Tabellenhälfte diese Saison so eng beieinander wie nie zuvor. Mit 34 Punkten rangiert der SV auf dem zehnten Tabellenplatz, weist allerdings nur zwei Punkte Vorsprung auf die Grauzone vor. Nettetal kann Bezirksliga klarmachen, Thomasstadt will Wiedergutmachung

Das Topspiel des Spieltags findet in Kaldenkirchen statt, wenn Tabellenführer SC Union Nettetal II an der Jahnkampfbahn beim TSV Kaldenkirchen gastiert. Wenn die Blau-Gelben beim Lokalkontrahenten nicht verlieren, hätte der Spitzenreiter den Aufstieg drei Spieltage vor Saisonende bereits sicher. Schließlich würde der Vorsprung von zurzeit zehn Punkten dann nicht mehr für den Tabellendritten aus Kaldenkirchen wettzumachen sein. Doch auch für die Blau-Weißen Konkurrenten ist der Aufstieg noch gut möglich, schließlich beträgt der Rücktand auf Nettetal-Verfolger SV Thomasstadt Kempen einzig drei Punkte. Während der TSV somit weiterhin in Reichweite zu den Aufstiegsrängen bleiben will, ist Nettetal darauf aus, den Aufstieg perfekt zu machen. Dabei dürften beide Teams selbstbewusst in die Begegnung gehen, schließlich gewannen die Hausherren in der Vorwoche gegen Bezirksliga-Absteiger Vorst, während die Unioner im Spitzenspiel gegen Kempen die Oberhand behielten.

Morgen, 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen Thomasstadt VSF Amern VSF Amern II 15:15 PUSH

Auch für Aufstiegsaspirant SV Thomasstadt Kempen is die Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen VSF Amern II am Wochenende klar: Gegen den abstiegsbedrohten Kontrahenten braucht es einen Heimdreier, um den Vorsprung auf Konkurrent Kaldenkirchen zu wahren und, bei einer möglichen Niederlage des TSV im Topspiel, wieder auf sechs Zähler auszubauen. Zudem will die Elf um Kapitän Dominique Strathe eine Reaktion auf die deftige 0:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Nettetal in der Vorwoche zeigen. Doch mit der Landesliga-Reserve aus Amern wartet ein formstarker Gegner auf den Tabellenzweiten: Durch einzig eine Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaauftritten belegen die Gäste gemeinsam mit den Thomasstädtern den siebten Rang der Formtabelle, selbigen Platz belegt die VSF auch im Rückrunden-Tableau. Nach einer völlig verkorksten Hinserie, nach deren Ende Amern das Tabellenschlusslicht stellte, konnte die Zweitauswahl auf die Nicht-Abstiegsplätze klettern. Gegen den TSV Meerbusch III gab es zuletzt zudem einen beachtlichen 4:1-Heimsieg zu bejubeln. Demnach ist der Favorit aus Kempen vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag gewarnt. Kellerduell in Hinsbeck, Strümp empfängt Bockum

Mit der Begegnung zwischen Gastgeber SC Rhenania Hinsbeck und dem SC Niederkrüchten kommt es derweil zum Duell zweier Abstiegskandidaten, die mit einem Sieg Big-Points im Kampf um den Klassenverbleib eintüten können. Während die Gäste nach zuletzt sechs ungeschlagenen Spielen in Folge regelrecht auf einer Erfolgswelle schweben und durch 13 eroberte Punkte aus den vergangenen fünf Spieltagen den zweiten Platz der Formtabelle belegen, gab es für den Kontrahenten aus Hinsbeck zuletzt weniger zu bejubeln: Durch vier aufeinanderfolgende erfolglose Auftritte ist Rhenania wieder mitten in der Abstiegskampf gerutscht, steht mit 33 Punkten einzig einen Zähler vor den Abstiegsrängen und dem Kontrahenten aus Niederkrüchten. Im Falle einer Niederlage im direkten Duell könnten die Krüchtener demnach am Konkurrenten aus Hinsbeck vorbeiziehen und der SC folglich auf einen Abstiegsrang zurückfallen, was es aus Sicht des Gastgebers tunlichst zu vermeiden gilt. Demnach steht für beide Teams einiges auf dem Spiel, weshalb ein spannendes und umkämpftes Aufeinandertreffen zu erwarten ist.