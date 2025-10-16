Im Liveticker: Zwei Oberliga-Duelle im Westfalenpokal-Achtelfinale

Am Mittwochabend hatte Regionalligist FC Gütersloh beim zwei Klassen tiefer spielenden BSV Schüren keine Probleme und schoss einen deutlichen 7:1-Sieg heraus. Ebenso klar verlief überraschend das Oberliga-Duell zwischen dem SV Schermbeck und dem 1. FC Gievenbeck. Die Münsteraner werden für die Schermbecker immer mehr zum Angstgegner. Zum fünften Mal in Folge schlug Gievenbeck Schermbeck in einem Pflichtspiel. Am Ende stand ein deutliches 5:1 zu Buche.
Gievenbeck darf sich im Viertelfinale auf den sportlichen Vergleich mit Drittligist SC Verl freuen. Gütersloh wird zur SG Wattenscheid 09 oder zum SV Westfalia Rhynern reisen. Die beiden Oberligisten stehen sich heute Abend gegenüber, genauso wie der FC Eintracht Rheine und Türkspor Dortmund. Ligarivale SG Finnentrop/Bamenohl hat die schwere und weite 190 km-Reise nach Ostwestfalen zum ambitionierten Westfalenligisten SC RW Maaslingen vor der Brust. Außerdem stehen sich die Westfalenligisten TuS Erndtebrück und SC Peckeloh gegenüber, auch hier muss der Gast etwa 180 Kilometer abreißen.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
RW Maaslingen – SG Finnentrop/Bamenohl
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Tobias Haßfeld, Marcel Hofrath, Elms Jeroen Bornemann, Etrit Cakici, Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier, Joel Waterbär, Burak Mete Cosar, Bastian Rode - Trainer: Sergej Bartel
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Marcel Becker, Daniel Tews, Nicolas Herrmann, Gordon Meyer, Erik Dier, Eren Albayrak, Luca Uwe Herrmann, Maurice Danielle Werlein - Trainer: Jonas Ermes
Eintracht Rheine – Türkspor Dortmund
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Noah Kosthorst, Adrian Wanner, Leon Niehues, Pascal Petruschka, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Montasar Hammami, Bennet van den Berg, Luca Marco De Angelis - Trainer: David Paulus - Co-Trainer: Daniel Hölscher
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel, David Belenzada, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Joel Westheide, Bernad Gllogjani, Koray Dag - Co-Trainer: Dennis Niggemann - Trainer: Maximilian Borchmann
SG Wattenscheid 09 – Westfalia Rhynern
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Ilias Anan, Robert Tochukwu Nnaji, Atakan Uzunbas, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Finn Schubert, Semih Tirgil, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek, Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Connor Mc Leod, Justin Braun, Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
TuS Erndtebrück – SC Peckeloh
TuS Erndtebrück: Niklas Pirsljin, Marc Uvira, Julian Wienold, Shion Ueno, Tobias Filipzik, William Wolzenburg, Marius Burkert, Clemens Tartan, Justin Huber, Endrit Curri, Lars Schardt - spielender Co-Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
SC Peckeloh: Tom Weber, Vincent Hall, Kelvin Klein, Mick Schüttpelz, Simon Schubert, Andi Mehmeti, David Haxhibeqiri, Ekin Zan, Leandro Ricker-Rasteiro, Harun Kizilboga, Nikolas Korniyenko - Trainer: Vittorio Lombardi
Das bisherigen Partien im Überblick:
Vor 550 Zuschauern in Schüren war der Favorit klar: Gütersloh, unterstützt von einer Vielzahl an Fans, ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Bereits in der 5. Minute erzielte Julius Langfeld das 0:1 für die Gäste mit einem präzisen Schuss von der Strafraumkante. Schüren hatte zwar in der 3. Minute eine große Chance, doch der Heber des Stürmers ging über das Tor. Gütersloh übernahm schnell die Kontrolle und konnte in der 33. Minute durch Henri Bollmann auf 0:2 erhöhen. Bollmann verwandelte einen abgefälschten Querpass per Kopf. Nur wenige Minuten später war es erneut Bollmann, der nach einem Querpass von Langfeld mit einem Schuss ins rechte untere Eck auf 0:3 stellte (40.).
Nach der Halbzeitpause schien das Spiel entschieden, doch Schüren gab nicht auf. In der 65. Minute gelang Florian Marth der Anschlusstreffer zum 1:3, nachdem er einen Nachschuss im leeren Tor versenkte. Doch Gütersloh antwortete prompt: David Winke erhöhte in der 71. Minute auf 1:4, bevor er in der 82. Minute nach einer Ecke sogar auf 1:5 einköpfte. In der Schlussphase zeigte der FC Gütersloh seine Dominanz weiterhin: Winke erzielte in der 87. Minute sein drittes Tor zum 1:6, bevor Patrik Twardzik in der 90. Minute mit einem sensationellen Schuss aus 30 Metern den Endstand von 1:7 herstellte. Trotz der klaren Niederlage konnte Schüren einige positive Aspekte mitnehmen, während Gütersloh als verdienter Sieger den Platz verließ.
BSV Schüren – FC Gütersloh 1:7
BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes, Andreas Lüder, Dino Dzaferoski, Philipp Rosenkranz (80. Chris Matuszak), Florian Marth (72. Mert Ergüven), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Max Maßmann, Arif Et (86. Jannik Benning), Kevin Brümmer (86. Aaron Schramm) - Trainer: Sascha Rammel
FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert, Justus Henke (80. Jannis Wagner), David Winke, Henri Bollmann, Niklas Barthel, Aleksandar Kandic (84. Hannes John), Erik Lanfer, Jan-Lukas Liehr (75. Luis Frieling), Julius Langfeld (75. Patrik Twardzik), Paolo Maiella - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 550
Tore: 0:1 Julius Langfeld (5.), 0:2 Henri Bollmann (33.), 0:3 Henri Bollmann (40.), 1:3 Florian Marth (65.), 1:4 David Winke (71.), 1:5 David Winke (82.), 1:6 David Winke (87.), 1:7 Patrik Twardzik (90.)
Von Beginn an bestimmte Gievenbeck das Geschehen in der Schermbecker Volksbank Arena. Acht Eckbälle binnen der ersten 15 Minuten verdeutlichten die Dominanz der Gäste, auch wenn der Führungstreffer zunächst auf sich warten ließ. Nach einer halben Stunde nutzte Fabian Witt einen Konter über Alex Wiethölter und traf nach einem Solo zum 0:1 (37.). Kurz vor der Pause bewahrte Torhüter Max Büscher seine Mannschaft mit einem beherzten Eingreifen vor dem Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel musste Gievenbeck eine kurze Drangphase der Gastgeber überstehen, ehe der Favorit wieder das Kommando übernahm. Niklas Beil erhöhte nach einer Einwurf-Variante auf 2:0 (58.), sechs Minuten später sorgte Mika Keute nach einer Ecke für die Vorentscheidung (64.). Auch der vierte Treffer war fein herausgespielt: Felix Ritter vollendete eine sehenswerte Kombination über Piet Bräunig und Jonas Tepper zum 4:0 (79.).
Der Schermbecker Ehrentreffer resultierte aus einem Handelfmeter, den Lukas Stöhr sicher verwandelte (83.), doch nur eine Minute später stellte Tepper mit dem 5:1-Endstand den alten Abstand wieder her. "Beide haben sehr hoch attackiert. Wir wollten das Angriffspressing mutig überspielen - das ist uns gut gelungen. Wir waren sehr aufmerksam gegen den Ball, hatten ein gutes Positionsspiel. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir heute fünf Tore durch fünf verschiedene Torschützen erzielt haben. Das war ein rundum gelungener Abend", resümierte Trainer Torsten Maas gegenüber dem Münsterlandportal "heimspiel-online.de".
SV Schermbeck – 1. FC Gievenbeck 1:5
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Christopher Stöhr, Jos Krechting (68. Tyler Mehnert), Mustafa Gürpinar, Eren Özat, Bilal Akhal (33. Miles Grumann), Venis Uka, Jamal El Mansoury (58. Fynn Broos) - Trainer: Engin Yavuzaslan
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Jonas Tepper, Malte Wesberg, Niklas Klinke (68. Piet Bräunig), Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann (62. Mika Keute), Kerolos Makkar (62. Ben Matteo Wolf), Felix Ritter, Alexander Wiethölter (68. Benedikt Fallbrock), Fabian Witt (74. Leon Richter) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 101
Tore: 0:1 Fabian Witt (37.), 0:2 Niklas Beil (58.), 0:3 Mika Keute (64.), 0:4 Felix Ritter (79.), 1:4 Christopher Stöhr (83. Handelfmeter), 1:5 Jonas Tepper (84.)
VfL Theesen – SC Verl 0:5 (0:1)
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff (55. Eric Jesper Darlath), Tom Fuhrmann (82. Rodi Lales Kirici), Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz (77. Timon Luca Siebert), Riad Bentria (55. Iven Sielemann), Jannik Tödtmann (55. Taha Ajdar Moulla), Mattis Beckmann, Soufian Kaba - Trainer: Engin Acar
SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Fynn Otto (72. Martin Ens), Niko Kijewski (59. Fabian Wessig), Paul Lehmann, Julian Stark (59. Berkan Taz), Joshua Eze, Marco Mannhardt (59. Emmanuel Bamba), Almin Mesanovic, Dominik Steczyk (59. Michel Stöcker), Chilohem Onuoha - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Almin Mesanovic (37.), 0:2 Chilohem Onuoha (48.), 0:3 Niko Kijewski (52.), 0:4 Berkan Taz (63.), 0:5 Fabian Wessig (79.)
RSV Meinerzhagen – Sportfreunde Lotte 1:6
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul (57. Daniel Barch), Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi (82. Justin Schneider), Jan Germann, Ismail Alushi (67. Muhammed Akar), Niklas Eckstädt, Nikolaos Mavroudakis (67. Kenan Uzun), Jannik Selter (67. Raphael Schwarzer) - Trainer: Nils Langwald
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Fabian Rüth (78. Franko Uzelac), Jonas Kehl, Kamer Krasniqi (60. Dino Bajric), Shkrep Stublla, Luca Horn (80. Jonathan Riemer), Kaan Kurt, Samuel Owusu Addai, Leon Demaj (80. David Pabon Angarita), Isaak Nwachukwu (78. Moussa Doumbouya) - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 600
Tore: 1:0 Jannik Selter (7.), 1:1 Fabian Rüth (17.), 1:2 Leon Demaj (57.), 1:3 Samuel Owusu Addai (60.), 1:4 Samuel Owusu Addai (66.), 1:5 Denis Milic (71.), 1:6 Moussa Doumbouya (88.)
Erndtebrück/Peckeloh - Sportfreunde Lotte
Maaslingen/Bamenohl - Rheine/Türkspor
Wattenscheid/Rhynern - FC Gütersloh
1. FC Gievenbeck - SC Verl
Das Viertelfinale soll bis zum 16. November ausgetragen werden. Das Halbfinale wird erst Anfang 2026 ausgelost. Der Sieger des Westfalenpokals qualifiziert sich wie immer für den DFB-Pokal. Der SC Verl könnte sich auch über eine Top 4-Platzierung in der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifizieren. In diesem Fall würde sich automatisch der Westfalenpokal-Finalgegner für den DFB-Pokal qualifizieren, falls Verl das Finale erreicht.