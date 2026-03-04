Im Liveticker: Zwei Nachholspiele in der Oberliga Westfalen

– Foto: Hardy Krebs

Eine Partie vom 11. Spieltag wird am heutigen Mittwochabend nachgeholt. Als sich der SV Lippstadt 08 und der FC Eintracht Rheine am 19. Oktober 2025 gegenüber standen, wurde die Partie beim Stand von 0:0 zur Pause abgebrochen, da es auf der Tribüne einen medizinischen Notfall bei einem Angehörigen eines Lippstädter Spielers gab. Die Münsterländer stimmten dem Spielabbruch zu und sind fünf Monate später im Abstiegskampf angekommen. Einen Punkt beim Aufstiegskandidaten Lippstadt würde die Eintracht unter dem ganz frisch installierten Interims-Duo Christian Bienemann und Marcel Langenstroer wahrscheinlich sofort unterschreiben.

In der anderen Partie wäre ein Punkt für Schlusslicht Rot Weiss Ahlen im Kampf um den Klassenerhalt wohl zu wenig. Gegen den dieses Jahr noch ungeschlagenen TuS Hiltrup (zwei Siege, zwei Unentschieden) muss ein Dreier her, um das rettende Ufer zumindest annähernd noch in Sichtweite zu halten. Die Münsteraner würden mit einem Auswärtssieg fast die 30-Punkte-Marke knacken und könnten sich eine halbwegs ruhige Rückrunde verschaffen.

FuPa Westfalen ist live dabei. Aus dem Ahlener Wersestadion berichtet FuPa exklusiv im ausführlichen Liveticker.