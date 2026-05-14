Im Liveticker: "Westfälischer Finaltag der Amateure"

Wiemelhausen darf im Bochumer Kreispokal-Finale Wattenscheid herausfordern. – Foto: Imago Images

Der "Vatertag" steht wieder ganz im Zeichen der westfälischen Kreispokal-Endspiele. Am gestrigen Abend fanden acht Partien statt, an Christi Himmelfahrt folgen heute 17 weitere. Zudem wird es noch zwei interessante Spiele um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug geben.

FuPa Westfalen ist vielfach im Liveticker dabei.