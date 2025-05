Im Liveticker: Wer feiert am 25. Mai 2025 die Meisterschaft?

Folgende Aufsteiger stehen fest:

Oberliga Westfalen - Sportfreunde Siegen, VfL Bochum II

Westfalenliga 2 - TSG Sprockhövel

Landesliga 1 - VfL Theesen

Landesliga 2 - SpVg Hagen 11

Bezirksliga 3 - BV Bad Lippspringe

Bezirksliga 4 - SuS Langscheid/Enkhausen

Bezirksliga 6 - TuS Eichlinghofen

Bezirksliga 7 - ASK Ahlen

Bezirksliga 8 - VfL Kamen

Bezirksliga 12 - SpVg Emsdetten 05

In sieben Staffeln kann heute die Entscheidung fallen. Erst am letzten Spieltag (1. Juni) ist dies in der Bezirksliga 1 und Bezirksliga 2 möglich.