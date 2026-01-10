Im Liveticker: Überraschungs-Finale bei der HSM Dortmund

Acht Mannschaften kämpfen heute um den innerhalb der Stadtgrenzen höchst prestigeträchtigen Titel.
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
Viertelfinale
Achtmeterschießen: Westerheide verschießt, Gondrum trifft, Atalay trifft,
Klecz trifft, Mendes trifft, Rütten trifft, Geist trifft, Karunaratna verschießt,
Nagel trifft, Striewski trifft, Großkreutz trifft, Stiller trifft, Yüksel verschießt,
Hammelstein verschießt, Fibbe trifft, Dökmeci verschießt
Halbfinale
TuS Eichlinghofen - SV Westrich 3:6 n. A. (2:2, 1:1)
Tore: 1:0 Geist (8.), 1:1 Meißner (9./Achtmeter), 2:1 Westerheide (20.), 2:2 Y. Tielker (20.)
Achtmeterschießen: Ziegelmeir trifft, Westerheide verschießt, Meißner trifft, Atalay verschießt, Thormann trifft, Mendes trifft, Liskunov trifft
Spiel um Platz 3
Finale