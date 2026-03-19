 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Im Liveticker: Turbine Podsdam misst sich ab 17:00 Uhr mit SC Sand

von Isaija Zecevic · Heute, 16:51 Uhr · 0 Leser
Jubeln? Das würden die Spielerinnen von Turbine Potsdam heute gerne - auch weil es zuletzt gegen Mainz nicht klappte.
Jubeln? Das würden die Spielerinnen von Turbine Potsdam heute gerne - auch weil es zuletzt gegen Mainz nicht klappte. – Foto: Sascha Hohnen

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2. Frauen-Bundesliga
Potsdam
SC Sand

Am heutigen Spieltag treffen in der Frauen-Regionalliga der 1. FFC Turbine Potsdam und der SC Sand aufeinander. Ab 17:00 Uhr berichten wir im Liveticker über die Partie und halten euch über alle wichtigen Szenen auf dem Laufenden.

Zum Liveticker:

Heute, 17:00 Uhr
1. FFC Turbine Potsdam
1. FFC Turbine PotsdamPotsdam
SC Sand
SC SandSC Sand
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Aufstellung 1. FFC Turbine Potsdam:
Silia Plöchinger – Mia Schmid, Marike Aurora Dommasch, Merle Luise Kirschstein, Johanna Bobbe – Julia Hüsch, Caroline Krawczyk, Annika Wohner – Laura Lindner, Adrijana Mori, Alina Gnädig
Trainer: Steen Gravgaard Ladefoged
Co-Trainer: Sven Gruel, Patrick Ritzinger

Aufstellung SC Sand:
Jule Baum – Jenny Gaugigl, Ronja Schaer, Emily Yaple, Chelsea Surpris – Rio Takizawa, Kim Schneider, Ivana Slipcevic – Milena Fischer, Pija Reininger, Maria Almasri
Trainer: Alex Fischinger
Co-Trainer: Noah Veilandics

Schiedsrichterin: Thao-Vy Nguyen (Flensburg)