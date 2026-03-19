Im Liveticker: Turbine Podsdam misst sich ab 17:00 Uhr mit SC Sand

Am heutigen Spieltag treffen in der Frauen-Regionalliga der 1. FFC Turbine Potsdam und der SC Sand aufeinander. Ab 17:00 Uhr berichten wir im Liveticker über die Partie und halten euch über alle wichtigen Szenen auf dem Laufenden.
Zum Liveticker:
Aufstellung 1. FFC Turbine Potsdam:
Silia Plöchinger – Mia Schmid, Marike Aurora Dommasch, Merle Luise Kirschstein, Johanna Bobbe – Julia Hüsch, Caroline Krawczyk, Annika Wohner – Laura Lindner, Adrijana Mori, Alina Gnädig
Trainer: Steen Gravgaard Ladefoged
Co-Trainer: Sven Gruel, Patrick Ritzinger
Aufstellung SC Sand:
Jule Baum – Jenny Gaugigl, Ronja Schaer, Emily Yaple, Chelsea Surpris – Rio Takizawa, Kim Schneider, Ivana Slipcevic – Milena Fischer, Pija Reininger, Maria Almasri
Trainer: Alex Fischinger
Co-Trainer: Noah Veilandics
Schiedsrichterin: Thao-Vy Nguyen (Flensburg)