– Foto: Willi Roth
Im Liveticker: Teamsah-Cup mit Türkspor Dortmund und Erkenschwick
Ein kleines, aber feines Hallenturnier veranstaltet A-Ligist Kültürspor Datteln.
Im 8er-Feld des Teamsah-Cups sind die Oberligisten Türkspor Dortmund und SpVgg Erkenschwick die vermeintlichen Favoriten. Auch die ambitionierte Westfalia aus Dortmund um Ex-Oberliga-Akteur Maurice Temme ist dabei. Titelverteidiger ist Bezirksligist Mengede 08/20.