Im Liveticker: SVR empfängt SCP II - Siegen vor Pflichtaufgabe

Zum Auftakt erwartet der SV Rödinghausen den SC Paderborn 07 II zum immens wichtigen Duell in der unteren Tabellenhälfte. Kann sich der SVR dem Mittelfeld nähern oder bleibt er tief im Abstiegskampf?

Auf die ambitionierten Sportfreunde Siegen wartet bei Schlusslicht SSVg Velbert ein Pflichtsieg am Niederrhein.

Beide Partien könnt ihr im ausführlichen Liveticker verfolgen.