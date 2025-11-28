Im Liveticker: SVR empfängt SCP II - Siegen vor Pflichtaufgabe

Zum Auftakt erwartet der SV Rödinghausen den SC Paderborn 07 II zum immens wichtigen Duell in der unteren Tabellenhälfte. Kann sich der SVR dem Mittelfeld nähern oder bleibt er tief im Abstiegskampf?
Auf die ambitionierten Sportfreunde Siegen wartet bei Schlusslicht SSVg Velbert ein Pflichtsieg am Niederrhein.
Beide Partien könnt ihr im ausführlichen Liveticker verfolgen.
Zu den Livetickern:
SV Rödinghausen – SC Paderborn 07 II 2:0 LIVE
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Tim Corsten, Manuel Reutter, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann, Simon Breuer, Abdul Fesenmeyer (46. Aygün Yildirim), Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Bennit Bröger, Travis de Jong, Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Nils Hasse
Tore: 1:0 Eduard Probst (2.), 2:0 Eduard Probst (45.+2)
SSVg Velbert – Sportfreunde Siegen 2:0 LIVE
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Arlind Mimini, Max Machtemes, Timo Mehlich, Ismail Remmo (14. Kilian-Joel Wagenaar), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan, Philip Buczkowski, Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski
Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader, Ömer Tokac, Josue Santo, Dustin Willms - Trainer: Boris Schommers
Schiedsrichter: Lukas Dahmann (Siegburg )
Tore: 1:0 Calvin Marion Mockschan (15.), 2:0 Max Machtemes (62.)