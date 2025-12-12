 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Archivfoto
Archivfoto – Foto: vibedmarketing

Im Liveticker SVL vs. SGW: 2. Halbzeit läuft nach Flutlichtausfall

Oberliga Westfalen, 19. Spieltag

Vor einer zu erwartenden großen Kulisse empfängt der SV Lippstadt im letzten Spiel des Jahres den Spitzenreiter SG Wattenscheid 09.

Das Medienteam der SGW berichtet ausführlich aus der Lippstädter Liebelt-Arena.

Zum Liveticker:

Heute, 19:15 Uhr
SV Lippstadt 08 – SG Wattenscheid 09
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar, Maximilian Franke, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja, Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix Bechtold
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Ilias Anan, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann - Trainer: Christopher Pache

Hinweis: Ursprünglicher Anstoß war 19 Uhr. Aufgrund des hohen Zuschauerandrangs hat die Partie mit ca. 15 Minuten Verspätung begonnen.

