Im Februar trennten sich Wattenscheid und Rheine 2:2-unentschieden.
Im Liveticker: SGW vs. Rheine - Hiltrup und Türkspor im Kreispokal

Vier Oberligisten sind am Donnerstagabend im Einsatz.

In einer vorgezogenen Partie des 14. Spieltags stehen sich im Lohrheidestadion die SG Wattenscheid 09 und der FC Eintracht Rheine gegenüber. Der TuS Hiltrup steht im Münsteraner Kreispokal-Viertelfinale vor der Pflichtaufgabe beim A-Ligisten IKSV Münster. Türkspor Dortmund dürfte es etwas schwerer haben, im Kreispokal Dortmund in das Achtelfinale einzuziehen. Landesligist TuS Eichlinghofen fordert den Oberligisten heraus.

Diese und mehr Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Oberliga Westfalen, 14. Spieltag

Heute, 19:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
19:00live

SG Wattenscheid 09 – Eintracht Rheine
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki, Berkan Firat, Steve Tunga, Ilias Anan, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Leon Niehues, Luca Meyer, Colin van den Berg, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler - Trainer: David Paulus

Kreispokal Münster, Viertelfinale

Heute, 19:30 Uhr
IKSV Münster 1987
IKSV Münster 1987IKSV Münster
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
19:30live

Kreispokal Dortmund, 3. Runde

Heute, 19:30 Uhr
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Sölderholz
Sportfreunde SölderholzSölderholz
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
BV Lünen
BV LünenBV Lünen
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SG Alem. Scharnhorst
SG Alem. ScharnhorstSG Alem. Scharnhorst
Westfalia Huckarde
Westfalia HuckardeWestfalia Huckarde
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SV Arminia Marten
SV Arminia MartenSV Marten
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
19:30live

Kreispokal Bochum, 3. Runde

Heute, 19:30 Uhr
VfB Günnigfeld
VfB GünnigfeldGünnigfeld
SC Weitmar 45
SC Weitmar 45SC Weitmar
19:30live

