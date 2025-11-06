Im Liveticker: SGW vs. Rheine - Hiltrup und Türkspor im Kreispokal

In einer vorgezogenen Partie des 14. Spieltags stehen sich im Lohrheidestadion die SG Wattenscheid 09 und der FC Eintracht Rheine gegenüber. Der TuS Hiltrup steht im Münsteraner Kreispokal-Viertelfinale vor der Pflichtaufgabe beim A-Ligisten IKSV Münster. Türkspor Dortmund dürfte es etwas schwerer haben, im Kreispokal Dortmund in das Achtelfinale einzuziehen. Landesligist TuS Eichlinghofen fordert den Oberligisten heraus.

