Im Liveticker: SGW vs. Rheine - Hiltrup und Türkspor im Kreispokal

In einer vorgezogenen Partie des 14. Spieltags stehen sich im Lohrheidestadion die SG Wattenscheid 09 und der FC Eintracht Rheine gegenüber. Der TuS Hiltrup steht im Münsteraner Kreispokal-Viertelfinale vor der Pflichtaufgabe beim A-Ligisten IKSV Münster. Türkspor Dortmund dürfte es etwas schwerer haben, im Kreispokal Dortmund in das Achtelfinale einzuziehen. Landesligist TuS Eichlinghofen fordert den Oberligisten heraus.
Diese und mehr Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Oberliga Westfalen, 14. Spieltag
SG Wattenscheid 09 – Eintracht Rheine
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki, Berkan Firat, Steve Tunga, Ilias Anan, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Leon Niehues, Luca Meyer, Colin van den Berg, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler - Trainer: David Paulus
Kreispokal Münster, Viertelfinale
Kreispokal Dortmund, 3. Runde
Kreispokal Bochum, 3. Runde