Im Liveticker: SG Wattenscheid 09 testet beim FC Schalke 04 II

Der FC Schalke 04 II erwartet um 12 Uhr die SG Wattenscheid 09 auf dem Kunstrasenplatz am Parkstadion. Das Medienteam der SG ist wie gewohnt am Ball und wird für euch die Partie live auf FuPa tickern.
FC Schalke 04 II – SG Wattenscheid 09
FC Schalke 04 II: Faaris Yusufu, Magnus Rösner, Linus Weik, Max Hauswirth, Timothé Rupil, Yassin Ben Balla, Emil Zeil, Andri Buzolli, Aris Bayindir, Jean-Paul Ndiaye, Gerrit Wegkamp - Trainer: Jakob Fimpel
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Laurenz Kegel, Finn Wortmann, Atakan Uzunbas, Jermaine Jann - Trainer: Christopher Pache