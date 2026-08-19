Im Liveticker: Regionalligist und Westfalenligist möchten in Runde 3

Nach über 50 Jahren kehrte die SG Massen im Sommer zurück in die Landesliga. Mit dem Westfalenpokal-Zweitrundenspiel gegen den verlustpunktfreien Regionalliga-Spitzenreiter FC Gütersloh steht eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte an.
Nicht weit weg von Unna-Massen tritt in Dortmund mit dem Kirchhörder SC ein weiterer Landesliga-Aufsteiger an, der den aktuellen Westfalenliga-Spitzenreiter FC Iserlohn zu Gast hat.
Beide Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Zu den Livetickern:
SG Massen – FC Gütersloh
SG Massen: Leon Broda, Dominik Lepinski, Lukas Abufaiad Mertens, Patrick Schmidt, Alihan Kurgan, Yunus Emre Cakir, Björn Menneke, Serkan Gül, Lennox Eliah Oruku, David Bernsdorf, Nico Berghorst - Trainer: Hamza Berro - Trainer: Sascha Grasteit
FC Gütersloh: Roman Schabbing, David Winke, Jannis Wagner, Niklas Barthel, Niklas Möllers, Len Wilkesmann, Hannes John, Kevin Hoffmeier, Julius Langfeld, Paolo Maiella, Niklas Frese - Trainer: Julian Hesse
Kirchhörder SC – FC Iserlohn
Kirchhörder SC: Julian Gianluca Heitmann, Marlon Mönig, Moritz Müller, Noel Czapelka, Jannik Tipkemper, Leon Luca Schröter, Kai Jonda, Patrick Trawinski, Till Grenigloh, Nic Gerber, Jonas Telschow - Trainer: Mike Tyrala
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Eldin Ljesnjanin, Yllnor Tahiri, Leonit Tahiri, Christo Galagoussis, Tomislav Ivancic, Onur Tekin, Jonas Hellfeier, Valere Benoit Hiobi - Trainer: Simon Naujoks