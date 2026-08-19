 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Im Liveticker: Regionalligist und Westfalenligist möchten in Runde 3

Zwei Landesligisten fordern am Mittwochabend in der 2. Westfalenpokal-Runde höherklassige Gegner

von red · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Westfalenpokal
FC Gütersloh
Kirchhörder SC
SG Massen
FC Iserlohn

Nach über 50 Jahren kehrte die SG Massen im Sommer zurück in die Landesliga. Mit dem Westfalenpokal-Zweitrundenspiel gegen den verlustpunktfreien Regionalliga-Spitzenreiter FC Gütersloh steht eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte an.

Nicht weit weg von Unna-Massen tritt in Dortmund mit dem Kirchhörder SC ein weiterer Landesliga-Aufsteiger an, der den aktuellen Westfalenliga-Spitzenreiter FC Iserlohn zu Gast hat.

Beide Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Zu den Livetickern:

Heute, 19:00 Uhr
SG Massen
SG MassenSG Massen
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
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SG Massen – FC Gütersloh
SG Massen: Leon Broda, Dominik Lepinski, Lukas Abufaiad Mertens, Patrick Schmidt, Alihan Kurgan, Yunus Emre Cakir, Björn Menneke, Serkan Gül, Lennox Eliah Oruku, David Bernsdorf, Nico Berghorst - Trainer: Hamza Berro - Trainer: Sascha Grasteit
FC Gütersloh: Roman Schabbing, David Winke, Jannis Wagner, Niklas Barthel, Niklas Möllers, Len Wilkesmann, Hannes John, Kevin Hoffmeier, Julius Langfeld, Paolo Maiella, Niklas Frese - Trainer: Julian Hesse

Heute, 19:30 Uhr
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
19:30live

Kirchhörder SC – FC Iserlohn
Kirchhörder SC: Julian Gianluca Heitmann, Marlon Mönig, Moritz Müller, Noel Czapelka, Jannik Tipkemper, Leon Luca Schröter, Kai Jonda, Patrick Trawinski, Till Grenigloh, Nic Gerber, Jonas Telschow - Trainer: Mike Tyrala
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Eldin Ljesnjanin, Yllnor Tahiri, Leonit Tahiri, Christo Galagoussis, Tomislav Ivancic, Onur Tekin, Jonas Hellfeier, Valere Benoit Hiobi - Trainer: Simon Naujoks