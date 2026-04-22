Im Liveticker: Regionalliga, Oberliga und Kreispokal

In der Oberliga Westfalen stehen drei Nachholspiele auf dem Programm. In der Regionalliga schauen Rödinghausen und Wiedenbrück gebannt nach Velbert. Der Konkurrent im Abstiegskampf ist im Aufwind und hat Borussia Dortmund II zu Gast. Außerdem geht es im Kreispokal um die Wurst.
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
Regionalliga West
SSVg Velbert – Borussia Dortmund II
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Tristan Duschke, Felix Herzenbruch, Max Machtemes, Ismail Remmo, Timo Böhm, Calvin Marion Mockschan, Philip Buczkowski, Artur Golubytskij, Oguzcan Büyükarslan, Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Patrick Göbel, Filippo Mané, Mario Pejazic, Luca Reggiani, Danylo Krevsun, Tony Reitz, Babis Drakas, Ousmane Diallo, Joseph Boyamba, Mathis Albert - Co-Trainer: Marcel Schmelzer - Trainer: Daniel Rios - Co-Trainer: Mathias Schiele
Oberliga Westfalen
Victoria Clarholz – SpVgg Erkenschwick
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Janis Büscher, Marco Pollmann, Sinan Aygün, Leon van der Veen, Philpp Lamkemeyer, Arian Papenfort, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Ole Overhoff, Kian Licina, Michael-Marvin West, Luis Oliver Schultz, Marius Lackmann, Dylan Pires, Bajrush Osmani, Lukas Matena, Barbaros Inan, Yehor Koniuchenko - Trainer: Nassir Malyar
Eintracht Rheine – 1. FC Gievenbeck
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Tim Heger, Lennard Maßmann, Leon Niehues, Luca Meyer, Sören Wald, Fabian Kerellaj, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler, Dicle Sahin, Bennet van den Berg - Trainer: Christian Bienemann
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Leo Scheipers, Tom Sikorski, Henrik Winkelmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Louis Martin, Alexander Wiethölter, Fabian Witt, Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Westfalia Rhynern – TSG Sprockhövel
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Mohamed Lamine Kourouma, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Wladimir Wagner, Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi, Henrik Koch - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Simon Hendel, Ishak Dogan, Cihat Topatan, Ibrahim Bulut, Jonah Husseck, Max Michels, Aleksandar Dimitrov, Fatih Öztürk, Rinor Mustafa, Agon Arifi - Trainer: Andrius Balaika
Kreispokal-Halbfinalspiele
SG Finnentrop/Bamenohl (OL) - VfR Rüblinghausen (BL)
Teutonia SuS Waltrop (KLA) - FC 96 Recklinghausen (BL)
SV Horst-Emscher (BL) - SF Bulmke (BL)