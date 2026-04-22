Im Liveticker: Regionalliga, Oberliga und Kreispokal

Gievenbeck (in Weiß) konnte die letzten vier Partien gegen Rheine nicht gewinnen. – Foto: Hardy Krebs

In der Oberliga Westfalen stehen drei Nachholspiele auf dem Programm. In der Regionalliga schauen Rödinghausen und Wiedenbrück gebannt nach Velbert. Der Konkurrent im Abstiegskampf ist im Aufwind und hat Borussia Dortmund II zu Gast. Außerdem geht es im Kreispokal um die Wurst.

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