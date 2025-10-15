Im Liveticker: Pokalderby in der Grotenburg zwischen KFC und MSV

Es treffen die vielleicht größten verbliebenen Namen im Achtelfinale des Niederrheinpokals aufeinander. Doch rein sportlich sind die Rollen zwischen dem KFC Uerdingen und MSV Duisburg klar verteilt.

Denn während der komplett neu formierte KFC noch seine gelegentlichen Schwierigkeiten in der Oberliga hat, rennt der MSV gemessen am derzeitigen Saisonverlauf im Vollgas in Richtung 2. Bundesliga.

Nun gehen also die Wege auseinander. So könnte es für eine Weile das letzte Pflichtspielduell der beiden Seiten bleiben. In jüngerer Vergangenheit trafen sich die Lokalrivalen nämlich in aller Regelmäßigkeit im Rahmen der der Regionalliga, 3. Liga und auch im Pokal. Aus Sicht der Uerdinger wird man sich dabei besonders gerne an das letzte Ausscheidungsspiel erinnern. Damals schoss Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro den KFC in der Nachspielzeit zum Überraschungserfolg, doch obwohl die Partie nur knapp über zwei Jahre in der Vergangenheit liegt, stand nahezu kein aktueller Kaderspieler der beiden Seiten auch damals im Kader.

Duisburg hat nur noch klassentiefere Gegner auf dem Weg zum Pokalgewinn vor sich

Ohnehin, betonte KFC-Trainer Julian Stöhr in der Presserunde vor der Partie, sind die Vorzeichen andere als noch vor zwei Jahren. Damals waren die Zebras auf dem absteigenden Ast in der Drittklassigkeit, aktuell scheint deren Euphoriewelle schon seit Monaten kaum abzuebben. Abgesehen vom letztmaligen Pokalerfolg sieht die historische Bilanz der Uerdingen gegen Duisburg auch schon recht mau aus.

So spricht nahezu jede Kleinigkeit vor dem Pokalkracher zugunsten der Duisburger, die mit dem Ausscheiden von Rot-Weiss Essen zudem auch zum fraglosen Favoriten auf den Titelgewinn wurden.

Kommt es also zum ungefährdeten Einzug ins Viertelfinale für den MSV? Oder hat die lange Geschichte der beiden Klubs noch eine spannende Wendung in der Hinterhand?