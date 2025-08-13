Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Nach dem guten Regionalliga-Start möchte sich Aufsteiger Sportfreunde Siegen auch im Wesfalenpokal keine Blöße geben. – Foto: Marco Bader
Im Liveticker: Pokalabend bei großer Hitze - Scheitern Favoriten?