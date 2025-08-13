 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Nach dem guten Regionalliga-Start möchte sich Aufsteiger Sportfreunde Siegen auch im Wesfalenpokal keine Blöße geben.
Nach dem guten Regionalliga-Start möchte sich Aufsteiger Sportfreunde Siegen auch im Wesfalenpokal keine Blöße geben. – Foto: Marco Bader

Im Liveticker: Pokalabend bei großer Hitze - Scheitern Favoriten?

Westfalenpokal und Kreispokal

Am Mittwoch, den 13. August, sind einige Regional-, Ober- und Westfalenligisten am Abend bei Temperaturen um noch etwa 30 Grad im Pokal-Einsatz.

Auf FuPa Westfalen könnt ihr viele Partien im Liveticker verfolgen.

Westfalenpokal

Heute, 18:30 Uhr
SV Dorsten-Hardt
SV Dorsten-HardtSV Dorsten-Hardt
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
0
1
SV Dorsten-Hardt (LL) - SF Lotte (RL)

Heute, 19:00 Uhr
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
19:00live
FC Nordkirchen (WL) - SV Schermbeck (OL)

Heute, 19:30 Uhr
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
19:30live
Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL)

Heute, 19:00 Uhr
FC Altenbochum
FC AltenbochumFC Altenbochum
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
19:00live
FC Altenbochum (LL) - SF Siegen (RL)

Heute, 19:00 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
19:00live
BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL)

Heute, 18:30 Uhr
FC Lübbecke
FC LübbeckeFC Lübbecke
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
0
0
FC Lübbecke (LL) - SV Rödinghausen (RL)

Heute, 18:30 Uhr
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
SC Verl
SC VerlSC Verl
0
1
TuS Lipperreihe (BL) - SC Verl (3. Liga)

Heute, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
BV Bad Lippspringe
BV Bad LippspringeBV Bad Lippspringe
19:00
SV Lippstadt 08 (RL) - BV Bad Lippspringe (LL)

Kreispokal

Heute, 19:00 Uhr
ASV Ellewick-Crosewick
ASV Ellewick-CrosewickASV Ellewick
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
19:00live
ASV Ellewick (KLA) - SpVgg Vreden (OL)

Heute, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Holtwick
Schwarz-Weiß HoltwickSW Holtwick
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
19:30live
SW Holtwick (BL) - Eintracht Ahaus (WL)

Heute, 19:45 Uhr
VfL Senden
VfL SendenVfL Senden
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
19:45live
VfL Senden (LL) - Westfalia Kinderhaus (WL)

Heute, 19:30 Uhr
SG Giershagen/Hoppecketal/Padberg
SG Giershagen/Hoppecketal/PadbergSG Giershagen/Hoppecketal/Padberg
SG Bödefeld/Henne-Rartal
SG Bödefeld/Henne-RartalSG Bödefeld/Henne-Rartal
19:30live
SG Giershagen/H. (KLB) - SG Bödefeld/Henne-Rartal (BL)

