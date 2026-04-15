 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Im Liveticker: Oberliga-Nachholspiel und sieben Kreispokal-Halbfinals

Setzt Rot Weiss Ahlen seine Siegesserie fort?

von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Ahlen möchte den vierten Sieg in Folge feiern.
Ahlen möchte den vierten Sieg in Folge feiern. – Foto: Eibner/Damian Kruczynski

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Die abstiegsgefährdeten Wersekicker kommen nach dem Winterumbruch immer besser in Form und feierten höchst erfolgreiche "Osterferien". Drei Siege, 7:2 Tore. So soll es am heutigen Abend gegen den Keller-Rivalen SV Schermbeck weitergehen, der im Falle einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz abrutschen würde.

Außerdem werden sieben Kreispokalfinalisten gesucht. Die Oberligisten Victoria Clarholz und TuS Hiltrup sind im Einsatz. Mit Spannung wird auch nach Herne geschaut, wo sich die Westfalenligisten SpVgg Horsthausen und Wacker Obercastrop gegenüber stehen.

FuPa Westfalen ist vielfach im Liveticker dabei. Aus dem Ahlener Wersestadion berichtet Softik Miller ausführlich.

>>> AKTUALISIEREN

Heute, 19:30 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
19:30live
RW Ahlen - SV Schermbeck (OL-Nachholspiel)

Heute, 18:30 Uhr
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
18:30live
FC Kaunitz (WL) - Victoria Clarholz (OL)

Heute, 19:30 Uhr
Werner SC
Werner SCWerner SC
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
19:30live
Werner SC (LL) - TuS Hiltrup (OL)

Heute, 19:00 Uhr
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
TuS Petershagen/Ovenstädt
TuS Petershagen/OvenstädtPetersh/Oven
19:00live
SC RW Maaslingen (WL) - TuS Petershagen/Ovenstädt (KLA)

Heute, 19:00 Uhr
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
19:00live
Germania Salchendorf (LL) - TuS Erndtebrück (WL)

Heute, 19:15 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
19:15live
SpVgg Horsthausen (WL) - Wacker Obercastrop (WL)

Heute, 19:30 Uhr
TuS Hoberge-Uerentrup
TuS Hoberge-UerentrupTuS Hoberge
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
19:30
TuS Hoberge (KLA) - SC Peckeloh (WL)

Heute, 19:30 Uhr
SG Massen
SG MassenSG Massen
SSV Mühlhausen
SSV MühlhausenSSV Mühlhausen
19:30live
SG Massen (BL) - SSV Mühlhausen (BL)