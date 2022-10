Im Liveticker: Oberliga-Derby zwischen Baumberg und Monheim Oberliga Niederrhein, 14. Spieltag: 1. FC Monheim dürfte als leichter Favorit in das Duell bei den Sportfreunden Baumberg gehen.

Nur vier Siege stehen für die Sportfreunde Baumberg nach zwölf Partien zu Buche, weshalb das Team von Trainer Salah El Halimi nur knapp vor den Abstiegsrängen rangiert. Das Oberliga-Derby gegen den 1. FC Monheim ist deshalb auch mitentscheidend dafür, ob der Blick in den kommenden Wochen eher in Richtung Tabellenmittelfeld oder den Tabellenkeller gerichtet werden muss. Die Gäste aus Monheim sind dagegen in Reichweite vom Tabellenführer VfB Hilden und im Derby daher sicherlich leicht favorisiert. Hier geht es zum ausführlichen Vorbericht der Rheinischen Post.