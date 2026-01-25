Im Liveticker: Oberliga-Auftakt und viele Testspiele am Sonntag

FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker von der Partie DSC Arminia Bielefeld II vs. TuS Ennepetal.
Außerdem sind zahlreiche Oberligisten im Testspieleinsatz.
SpVgg Vreden (OL) – Westfalia Kinderhaus (WL) 1:4
Tore: 0:1 Semih Daglar (21.), 0:2 Moritz Alexander Orschel (53.), 1:2 Maximilian Hinkelmann (61.), 1:3 Moritz Alexander Orschel (72.), 1:4 Moritz Alexander Orschel (80.)
TSV Steinbach Haiger (RL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 4:0 (2x 30 Minuten)
Tore: 1:0 Kevin Gleissner (14.), 2:0 Thomas Rotfuß (20.), 3:0 Kevin Gleissner (30.), 4:0 Kevin Gleissner (48.)
Eimsbütteler TV (OL) - FC Eintracht Rheine (OL) 0:0
Sportfreunde Siegen (RL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 6:1 (2x 30 Minuten)
Tore: 1:0 Arif Güclü (6.), 2:0 Leon Pursian (16.), 3:0 Cagatay Kader (41.), 4:0 Ömer Tokac (50.), 5:0 Cagatay Kader (55.), 6:0 Georgios Mavroudis (58.), 6:1 Luca Uwe Herrmann (60.)
Türkspor Dortmund (OL) – Borussia Dortmund II (RL) 0:2
Tore: 0:1 Joseph Boyamba (52.), 0:2 Ousmane Diallo (89.)
ASC 09 Dortmund (OL) – TSV Meerbusch (OL) 5:2
Tore: 0:1 Pablo Ramm (3.), 0:2 (43.), 1:2 Rafael Camprobin (45.), 2:2 Lewin Alexander D Hone (48.), 3:2 Florian Rausch (58. Handelfmeter), 4:2 Luis Sebastian Kehl (70.), 5:2 Josip Kopecki (77.)
Westfalia Rhynern (OL) – SF Ostinghausen (WL) 10:0
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (9.), 2:0 Henrik Koch (19.), 3:0 Connor Mc Leod (26.), 4:0 Mathis Paschko (28.), 5:0 Mathis Paschko (38.), 6:0 Mathis Paschko (40.), 7:0 Mathis Paschko (43.), 8:0 Kerim Yüksel Karyagdi (58.), 9:0 Michael Rzeha (63.), 10:0 Tobias Lyttwin (81. Eigentor)