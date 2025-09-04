Im Liveticker: Lotte, Siegen und SGW - Stolpert erneut ein Favorit?

Borussia Dröschede - SG Wattenscheid 09

Die bisherigen Partien der 2. Runde:

FC Epe – 1. FC Gievenbeck 1:9

FC Epe: Niklas Baumann, Timo Schönherr (46. Arne Klöpper), Jan Kühlkamp (76. Paul Lennart Beckhelling), Dustin Tschorn, Ricardo Deiters, Loris Deiters, Ben van Almsick, Marcel Buß, Kerhad Jasem (21. Tim Matthias Klümper), Noah Eggemann (46. Schaquil Nicklas Soares), Kevin Husha (46. Mika Finn Siewert) - Trainer: Ralf Cordes

1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil (70. David Isaak), Malte Wesberg, Niklas Klinke (46. Benedikt Fallbrock), Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Ben Matteo Wolf (46. Piet Bräunig), Alexander Wiethölter (70. Louis Martin), Fabian Witt (46. Leon Richter) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas

Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 530

Tore: 0:1 Marvin Holtmann (2.), 0:2 Ben Matteo Wolf (4.), 0:3 Fabian Witt (9.), 0:4 Kerolos Makkar (19. Handelfmeter), 0:5 Fabian Witt (27.), 0:6 Ben Matteo Wolf (31.), 0:7 Alexander Wiethölter (35.), 0:8 Kerolos Makkar (39.), 0:9 Felix Ritter (49.), 1:9 Ben van Almsick (88.)

Rot: Loris Deiters (18./FC Epe/Handspiel auf der Linie)



SV Westfalia Rhynern – ASC 09 Dortmund 2:1

Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Michael Wiese, Patrick Franke (64. Elias Kourouma), Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek (75. Fabian Brall), Mergim Deljiu, Rafael-Miguel Lopez-Zapata (90. Semih Tirgil), Connor Mc Leod, Wladimir Wagner (81. Akhim Seber), Kerim Yüksel Karyagdi (46. Johannes Thiemann) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt

ASC 09 Dortmund: Joshua Thiede, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lucius Marcus Patrias (59. Elias Boadi Opoku), Lars Warschewski, Jannik Urban, Samer-Amer Sarar (80. Joel Schlotter), Maximilian Podehl, Rafael Camprobin (73. Luis Sebastian Kehl) - Trainer: Marco Stiepermann

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 323

Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (8.), 1:1 Lars Warschewski (22.), 2:1 Wladimir Wagner (56.)



SC Obersprockhövel – RSV Meinerzhagen 1:2

SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Jan-Niklas Budde, Lennart Seitz (61. Mick Steffens), Lars-Noah Szewczyk (61. Abid Yanik), Moritz Schrepping, Nico Jahnke, Patrick Adam Dytko, Tim Dudda (86. Pascal Fabritz), Christian Buth (61. Mateo Ivancic), Sidney Rast (81. Pascal Zippel) - Trainer: Michael Wurst

RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Umut Özogul, Max Kolberg, Steven Sordi (84. Justin Schneider), Jan Germann, Denis Maikl Emere, Ismail Alushi (77. Harrison David Farrow), Niklas Eckstädt (93. Jason Klundt), Daniel Barch (46. Raphael Schwarzer), Nikolaos Mavroudakis (57. Jannik Selter) - Trainer: Nils Langwald

Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Mike Wroblewski (4. Eigentor), 1:1 Daniel Barch (36.), 1:2 Ismail Alushi (55.)

Besondere Vorkommnisse: Abid Yanik (SC Obersprockhövel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mike Wroblewski (90.).



SC RW Maaslingen – SV Rödinghausen 8:7 n.E.

RW Maaslingen: Marcel Redeker, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Elms Jeroen Bornemann, Bastian Schreiber (90. Marcel Hofrath), Jan-Malte Schwier (80. Joel Waterbär), Kadir Yildirim (90. Jesper Fuchs), Paul-Joan Heineking (59. Bastian Rode), Berkan Ersoy (60. Burak Mete Cosar), Faton Islamaj - Trainer: Sergej Bartel

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (46. Ansgar Kuhlmann), Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas (46. Lennox Afolabi), Simon Breuer (75. Noah-Henry Köse), Cottrell Ezekwem (65. Marius Bauer), Eduard Probst (83. Niklas Burlage) - Trainer: Dennis da Silva Félix

Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 800

Tore: 1:0 Jan-Malte Schwier (6.), 2:0 Kadir Yildirim (20.), 2:1 Eduard Probst (44.), 2:2 Simon Breuer (45.+1)

Elfmeterschießen: 3:2 Magnus Giersdorff, 3:3 Tim Corsten, 4:3 Marcel Hofrath, 4:4 Maximilian Hippe, 5:4 Jesper Fuchs, 5:5 Paterson Chato, 6:5 Faton Islamaj, 6:6 Mattis Rohlfing, 7:6 Kilian Tschöpe, 7:7 Marius Bauer, 8:7 Bastian Rode, Viktor Miftaraj (SV Rödinghausen) scheitert



SuS Bad Westernkotten – FC Gütersloh 0:3

SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Luca Kaiser (67. Lukas Braun), Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Louis Sprick, Daniel Bertels (71. Michael Köller), David Wallmeier, Davin Hense, Phil Mehn, Lennart Belda (77. Philipp Köster), Marvin Schumacher (62. Henning Klebolte) - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie

FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert, David Winke (85. Jannis Wagner), Niklas Barthel, Aleksandar Kandic, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Jan-Lukas Liehr (63. Henri Bollmann), Luis Frieling (63. Patrik Twardzik), Paolo Maiella (85. Lennard Rolf), Niklas Frese (79. Julius Langfeld) - Trainer: Julian Hesse - Trainer: Andre Kording - Trainer: Matthias Haeder

Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 794

Tore: 0:1 Paolo Maiella (31. Foulelfmeter), 0:2 Luis Frieling (51.), 0:3 Paolo Maiella (59.)

Der komplette Turnierbaum in der Übersicht:

(Hinweis: Das klassenniedrigere Team hat immer Heimrecht.)

1. Viertel

1. Runde

Spiel 1: SV Dorsten-Hardt (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:11

Spiel 2: SC Altenrheine (LL) - SV SW Lembeck (LL) 2:1

Spiel 3: SpVg Hagen 11 (WL) - SC Obersprockhövel (WL) 1:3

Spiel 4: SC Weitmar 45 (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:3

Spiel 5: FC Altenbochum (LL) - Sportfreunde Siegen (RL) 4:6 n. E.

Spiel 6: TuS Erndtebrück (WL) - DJK TuS Hordel (WL) 3:1

Spiel 7: FC Preußen Espelkamp (WL) - SC Peckeloh (WL) 0:4

Spiel 8: Post TSV Detmold (LL) - FSC Rheda (WL) 0:1

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: SC Altenrheine (LL) - Sportfreunde Lotte (RL)

Spiel 10: SC Obersprockhövel (WL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:2

Spiel 11: Sportfreunde Siegen (RL) - TuS Erndtebrück (WL) (Heimrechttausch)

Spiel 12: SC Peckeloh (WL) - FSC Rheda (WL) am 10.9.

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - RSV Meinerzhagen (WL)

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 12

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

___

2. Viertel

1. Runde

Spiel 1: BV Herne-Süd (LL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 0:4

Spiel 2: SV Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL) 2:0

Spiel 3: FC Lübbecke (LL) - SV Rödinghausen (RL) 1:3

Spiel 4: BV Stift Quernheim (BL) - SC RW Maaslingen (WL) 1:3

Spiel 5: SpVg Emsdetten 05 (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) 1:4

Spiel 6: SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1

Spiel 7: SV Hüsten 09 (BL) - Türkspor Dortmund (OL) 1:4

Spiel 8: ASK Ahlen (LL) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 6:2

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: SV Wacker Obercastrop (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) am 10.9.

Spiel 10: SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL) 8:7 n. E.

Spiel 11: SV RW Deuten (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) am 11.9.

Spiel 12: ASK Ahlen (LL) - Türkspor Dortmund (OL) am 10.9.

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - SC RW Maaslingen (WL)

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 12

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

___

3. Viertel

1. Runde

Spiel 1: TSV Weißtal (LL) - Borussia Dröschede (LL) 10:11 n. E.

Spiel 2: TuS Eichlinghofen (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 0:3

Spiel 3: SV Westfalia Soest (WL) - SV Westfalia Rhynern (OL) 5:7 n. E.

Spiel 4: RW Erlinghausen (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) 0:2

Spiel 5: TuRa Bergkamen (KLA) - VfR Sölde (BL) 6:7 n. E.

Spiel 6: BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1

Spiel 7: SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1

Spiel 8: VfL Kamen (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:7

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: Borussia Dröschede (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL)

Spiel 10: Westfalia Rhynern (OL) - ASC 09 Dortmund (OL) 2:1

Spiel 11: VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL) am 11.9.

Spiel 12: SuS Bad Westernkotten (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:3 (in Delbrück)

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Westfalia Rhynern (OL)

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - FC Gütersloh (RL)

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

___

4. Viertel

1. Runde

Spiel 1: SF DJK Mastbruch (LL) - VfL Theesen (WL) 8:9 n. E.

Spiel 2: VfB Schloß Holte (LL) - 1. FC Nieheim (LL) 2:1

Spiel 3: TuS Lipperreihe (BL) - SC Verl (3. Liga) 0:12

Spiel 4: SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Heimrechttausch)

Spiel 5: FC Nordkirchen (WL) - SV Schermbeck (OL) 1:3

Spiel 6: Westfalia Kinderhaus (WL) - TuS Hiltrup (OL) 1:2

Spiel 7: SC Hassel (BL) - FC Epe (BL) 3:4

Spiel 8: Teuto Riesenbeck (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 0:6

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: VfB Schloß Holte (LL) - VfL Theesen (WL) am 11.9.

Spiel 10: BV Bad Lippspringe (LL) - SC Verl (3. Liga) am 10.9.

Spiel 11: SV Schermbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL) am 10.9.

Spiel 12: FC Epe (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:9

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - 1. FC Gievenbeck (OL)

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14