Im Liveticker: Lippstadt peilt Platz 1 an - Türkspor bleibt im Keller

Der SC Preußen Münster II erwartet Türkspor Dortmund, die zwei Stammspieler unter der Woche wegen Platzverweisen im Westfalenpokal für diese Partie verloren haben (Sezer Toy und Ömer Akman).
Der SV Lippstadt 08 hat den 1. FC Gievenbeck zu Gast. Während Gievenbeck zu Lippstadt aufschließen könnte, peilt Lippstadt die Tabellenführung an. Bei einem Sieg würde der SVL Rhynern an der Spitze ablösen. Aus Lippstadt berichtet FuPa Westfalen im ausführlichen Liveticker.
Zu den Livetickern:
SV Lippstadt 08 – 1. FC Gievenbeck
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar, Maximilian Franke, David Dören, Max Kamann, Iker Luis Kohl, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
SC Preußen Münster II – Türkspor Dortmund 4:2 (2:0)
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Pascal Koopmann, Moritz Krause, Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Lukas Herb, Melih Sayin, Tidiane Gueye, Emanuel De Lemos, Till Hausotter, Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina, Anil Özgen, David Belenzada, Mats Brämer, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir, Joel Westheide, Bernad Gllogjani, Koray Dag - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 153
Tore: 1:0 Till Hausotter (11.), 2:0 Marvin Schulz (25.), 2:1 Bernad Gllogjani (58.), 3:1 Mikail Demirhan (60.), 4:1 Till Hausotter (63.), 4:2 Brayan Sosa (76.)