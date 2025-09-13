Im Liveticker: Lippstadt erobert Platz 1 - Türkspor bleibt im Keller

Der SC Preußen Münster II erwartet Türkspor Dortmund, die zwei Stammspieler unter der Woche wegen Platzverweisen im Westfalenpokal für diese Partie verloren haben (Sezer Toy und Ömer Akman).
Der SV Lippstadt 08 hat den 1. FC Gievenbeck zu Gast. Während Gievenbeck zu Lippstadt aufschließen könnte, peilt Lippstadt die Tabellenführung an. Bei einem Sieg würde der SVL Rhynern an der Spitze ablösen. Aus Lippstadt berichtet FuPa Westfalen im ausführlichen Liveticker.
Zu den Livetickern:
SV Lippstadt 08 – 1. FC Gievenbeck 3:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar (57. Simon Kötter), Maximilian Franke (68. Tom Kocielnik), David Dören (82. Justus Meier), Max Kamann, Iker Luis Kohl (86. Seungyoung Lee), Gentrit Muja (86. Shayan Sadeghi) - Trainer: Felix Bechtold
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp (60. Henrik Winkelmann), Malte Wesberg, Niklas Klinke, Kerolos Makkar (57. Benedikt Fallbrock), Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter (73. Nicholas Sebastian Schunke), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Tore: 1:0 Iker Luis Kohl (39.), 2:0 Maximilian Franke (54.), 3:0 Lukas Wulf (84.)
SC Preußen Münster II – Türkspor Dortmund 4:2
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Pascal Koopmann (52. Mikail Demirhan), Moritz Krause, Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Lukas Herb, Melih Sayin (46. Luca Steinfeldt), Tidiane Gueye (46. Ben Kronenberg), Emanuel De Lemos (82. Adrian Delmoni), Till Hausotter (63. Benjamin Hormann Evers), Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina, Anil Özgen, David Belenzada, Mats Brämer (63. Hayrullah Alici), Alessandro Tomasello (58. Brayan Sosa), Halil Can Dogan (68. Steven Kodra), Oguzhan Kefkir, Joel Westheide (76. Sercan Calik), Bernad Gllogjani (73. Ilyas Khattari), Koray Dag - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 153
Tore: 1:0 Till Hausotter (11.), 2:0 Marvin Schulz (25.), 2:1 Bernad Gllogjani (58.), 3:1 Mikail Demirhan (60.), 4:1 Till Hausotter (63.), 4:2 Brayan Sosa (76.)