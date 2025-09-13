Im Liveticker: Lippstadt erobert Platz 1 - Türkspor bleibt im Keller

Der SC Preußen Münster II erwartet Türkspor Dortmund, die zwei Stammspieler unter der Woche wegen Platzverweisen im Westfalenpokal für diese Partie verloren haben (Sezer Toy und Ömer Akman).

Der SV Lippstadt 08 hat den 1. FC Gievenbeck zu Gast. Während Gievenbeck zu Lippstadt aufschließen könnte, peilt Lippstadt die Tabellenführung an. Bei einem Sieg würde der SVL Rhynern an der Spitze ablösen. Aus Lippstadt berichtet FuPa Westfalen im ausführlichen Liveticker.