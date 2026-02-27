Im Liveticker: Flutlicht-Derby zwischen Lippstadt und Ahlen

– Foto: vibedmarketing

Schaut der neutrale Beobachter nur auf die Tabelle, könnte er meinen, dass die Favoritenlage im Oberliga-Derby des 24. Spieltags zwischen dem SV Lippstadt 08 und Rot Weiss Ahlen völlig klar ist. Lippstadt kämpft um den Aufstieg, Ahlen gegen den Abstieg.

Doch die Wersekicker haben im Winter eine komplett neue Startelf verpflichtet, die zum Auftakt den immerhin dritten Saisonsieg gegen die SpVgg Erkenschwick eingefahren hat (1:0). Für den SVL gab es am vergangenen Wochenende nur ein ernüchterndes 0:0 bei Türkspor Dortmund.

Es dürfte also durchaus eine spannende Partie auf Augenhöhe zu erwarten sein. RWA-Coach Marcel Stöppel ist zuversichtlich: "Das sind genau die Spiele, für die man als Spieler und Trainer jeden Tag arbeitet. Flutlicht, Derby-Atmosphäre, viele Zuschauer – das ist Energie pur. Wir wissen, dass uns mit Lippstadt eine Top-Mannschaft erwartet, die vor allem zuhause extrem stabil ist. Aber wir fahren nicht dorthin, um nur mitzuspielen. Wir wollen mutig auftreten, kompakt stehen und unsere Momente konsequent nutzen. Wenn wir die Leidenschaft aus dem Erkenschwick-Spiel wieder auf den Platz bringen und die Energie von den Rängen aufnehmen, dann können wir dort etwas Zählbares mitnehmen. Die Jungs sind hochmotiviert – und genau so wollen wir auftreten."