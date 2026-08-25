Im Liveticker: Dynamo erwartet Preussen – Verlieren verboten

Preussen fehlen Tore und Erfahrung

Dazu fehlt Erfahrung. Mit Stephan Brehmer, Patrick Breitkreuz und Niklas Brandt sind drei Routiniers nicht mehr dabei. In der vierten Liga lassen sich solche Verluste nicht beliebig ersetzen. Sie erklären einen Teil des Fehlstarts – werfen aber zugleich die Frage auf, ob die entstandenen Lücken im Kader ausreichend geschlossen sind.

Vor allem Preussen legt einen Fehlstart hin. Der Vorjahresachte wartet noch auf den ersten Sieg und verliert im Sommer erheblich an Substanz. Mit Chadi Ramadan geht der beste Torschütze zu Erzgebirge Aue. Einen echten Stoßstürmer, der seine Rolle übernehmen kann, hat Preussen derzeit nicht.

Dynamo: Qualität vorhanden, Ertrag noch nicht da

Beim BFC Dynamo ist die Lage weniger prekär, zufriedenstellend ist sie dennoch nicht. Nach Platz zwölf in der Vorsaison soll es wieder aufwärtsgehen.

Sportchef Enis Alushi zeichnet vor dem Saisonstart im Gespräch mit dem „Berliner Kurier“ ein positives Bild. Die Vorbereitung verlaufe „durchweg positiv“, unter Trainer Sven Körner sei eine klare Entwicklung zu erkennen. Der Kader sei zudem auf jeder Position doppelt mit Spielern besetzt, die Startelf-Potenzial besitzen.

Fünf Punkte und Platz 13 sind gemessen an den eigenen positiven Einschätzungen ein überschaubarer Ertrag. Fünf Spiele widerlegen keine Entwicklung. Sie reichen aber aus, um zu fragen, warum von der beschriebenen Qualität bislang so wenig in den Ergebnissen ankommt.

Schmerzhafte Abgänge

Personell muss Dynamo Abgänge hinnehmen. Mit Moritz Polte wechselt eines der größten Talente zum Drittligisten Waldhof Mannheim. Sportlich schmerzt der Abgang, wirtschaftlich bringt er Geld in die Kasse. Nun kommt ein weiterer hinzu: Willi Reincke, der erst im Sommer 2025 vom Drittligisten SC Verl gekommen ist, wechselt zum Ligakonkurrenten Chemie Leipzig.

Die 3. Liga als Perspektive

Zumal Dynamo andere Möglichkeiten besitzt als viele Konkurrenten. Der Verein beschäftigt sich nicht nur sportlich mit seiner Zukunft, sondern fordert auch infrastrukturell eine Perspektive für höherklassigen Fußball.

Ende Juni kritisiert der stellvertretende Wirtschaftsratsvorsitzend Jens Redlich im Gespräch mit FuPa die Berliner Politik scharf. Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, das Sportforum für die Anforderungen der 3. Liga zu ertüchtigen. Eine Machbarkeitsstudie hält langfristig jedoch einen Neubau für sinnvoller. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 94 Millionen Euro, eine Finanzierung und ein konkreter Zeitplan fehlen. Der BFC fühlt sich von der Politik im Stich gelassen.

Wer Voraussetzungen für die 3. Liga einfordert, muss deshalb nicht sofort aufsteigen. Aber er darf daran gemessen werden, ob die sportliche Entwicklung zumindest in diese Richtung weist.