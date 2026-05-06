 2026-05-06T12:44:31.715Z

Im Liveticker: Drei OL-Nachholspiele - Rheine möchte ins Pokalfinale

Sieben Oberligisten sind am Mittwochabend im Einsatz.

Im Hinspiel konnte Bamenohl einen Punkt gegen Lippstadt ergattern. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Rhynern und Lippstadt kämpfen um den Aufstieg, insbesondere Ahlen und Finnentrop/Bamenohl benötigen ganz dringend für den Klassenerhalt. Rheine möchte in das Steinfurter Kreispokal-Finale einziehen.

FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.

Heute, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SG Finnentrop/Bamenohl
7
1

SV Lippstadt 08 – SG Finnentrop/Bamenohl
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Max Kamann, Lukas Wulf, Maximilian Franke, Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja, Tom Kocielnik, Louis Neugebauer - Trainer: Felix Bechtold
SG Finnentrop/Bamenohl: Ingmar Klose, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt, Melvin Musangu, Moritz Kümhof, Gordon Meyer, Marten Schelle, Erik Dier, Eren Albayrak, Maurice Danielle Werlein - Trainer: Jonas Ermes

Heute, 19:00 Uhr
Borghorster FC
Eintracht Rheine
0
2

Borghorster FC – Eintracht Rheine
Borghorster FC: Tim Schooß, Justus Lembeck, Steffen Köhler, Gregorij Krumme, Yannick Ruhoff, Jaron Schlieckmann, Mirco Pöhlker, Ben Noah Mensing, Abdelwahad Chafiq, Torben Schlieckmann, Tom Wessels - Trainer: Roland Jungfermann
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Pascal Petruschka, Sören Wald, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler, Krenar Krasniqi, Bennet van den Berg - Trainer: Christian Bienemann

Heute, 19:30 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
TSG Sprockhövel
1
0
DSC Arminia Bielefeld II - TSG Sprockhövel

Heute, 19:30 Uhr
Westfalia Rhynern
Rot Weiss Ahlen
1
1
Westfalia Rhynern - RW Ahlen